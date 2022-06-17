Банки начали выдавать ипотеку под 7%. Оживет ли рынок недвижимости

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% годовых. Банки уже начали принимать заявки на жилищные кредиты с новой ставкой и предрекают резкое увеличение спроса на подобные займы. Девелоперы и эксперты рынка дают более осторожные прогнозы, и не исключают, что стоимость жилья продолжит медленно снижаться.

Ипотечная ставка упала

В ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7%. Ранее этот показатель был на уровне 9%.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — заявил Путин.

Он отметил, что cрок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца года.

Правительство подняло ставку на льготную ипотеку с 7% до 12% после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 20% в конце февраля. Затем было принято решение снизить ставку до 9%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 9,5%, однако в ЦБ не исключают дальнейшего снижения.

Что думают банки

Российские банки быстро отреагировали на предложение президента. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что кредитная организация с 17 июня начала предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под 7%. Принимать заявки по госипотеке на новых условиях также начал ВТБ.

«Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья.

Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое»,

— заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.

С ним согласился заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. Он назвал понижение ипотечной ставки очень выгодным предложением.

«Абсолют Банк» начал принимать заявки на ипотеку под 7%. Снижение ставки позволит увеличить доступный лимит кредита и сократит размер ежемесячного платежа. То есть, если раньше клиент не мог оформить кредит на сумму, необходимую для покупки желаемого объекта, то, благодаря снижению стоимости заемных средств, он сможет оформить ипотеку на большую сумму», — отметил Павлов. ЦБ вернул ключевую ставку к февральскому значению. Что это значит Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Таким образом, она вернулась... 10 июня 15:42

Он добавил, что сейчас подходит к концу действие повышенных ставок по депозитам. В «Абсолют Банке» ожидают, что часть средств россиян будет направлена на покупку недвижимости.

«Возможность получить ипотеку по ставке значительно ниже уровня инфляции может дополнительно простимулировать инвестиционный спрос на квартиры. Клиенты, которые сомневались или откладывали покупку, получат дополнительный импульс для оформления ипотеки с целью улучшения жилищных условий», — резюмировал Павлов.

Повысится ли спрос

Снижение ставок по льготной ипотеке существенно расширит возможности тех, кто хочет улучшить жилищные условия за счет сокращения среднего размера ипотечного платежа на 15-20%. Это также открывает дополнительные возможности для развития комбинированных программ, в которых льготная ипотека сочетается с субсидиями от девелоперов, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов.

«Эффект от новых условий предоставления льготной ипотеки станет заметен в течение примерно двух-трех месяцев после старта новых условий. Однако заметных ценовых колебаний ждать не стоит — новые условия можно считать гарантией устойчивого развития отрасли и условием выравнивания покупательской активности на рынке», — заявил Цветов. Экология как служение и бизнес: как будут защищать природу России в условиях санкций За последние годы экологический аспект бизнеса приобрел большое значение – «зеленая» повестка... 17 июня 17:17

Аналитики из Knight Frank Russia в разговоре с «Газетой.Ru» также указали, что ожидать мгновенного увеличения спроса на покупку недвижимости после снижения льготной ставки не стоит. На восстановление рынка уйдет несколько месяцев.

«Вероятнее всего, во втором полугодии спрос начнет восстанавливаться, основной рост количества сделок в сравнении с апрелем-маем 2022 года будет отмечаться в сегменте массового жилья. Спрос, несомненно, вырастет, но, возможно, не в той мере, как это произошло в 2020–2021 годах, когда количество сделок превышало все рекорды», — подчеркнула региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.

Кратному увеличению роста на покупку нового жилья помешает неопределенная экономическая ситуация в стране, которая ударила по реальным доходам населения. В итоге часть россиян сейчас предпочитает сохранять денежные средства, а покупка квартиры для них представляется рискованным шагом, резюмировала она.

Что будет с ценами

По словам руководителя аналитического отдела «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова, бурного всплеска на рынке недвижимости после снижения ставки не ожидается. Снижение благосостояния граждан, скорее всего, не позволит застройщикам резко поднять цены, как это было в прошлом году.

«Большая часть населения не может приобрести жилье из-за чрезмерной стоимости, также у людей отсутствует уверенность в возможности выплачивать ипотеку в перспективе. На наш взгляд, цены будут очень медленно снижаться. Правда, чтобы рынок заметно среагировал на текущий спрос, должно пройти более года», — предположил Таганов. «Социальная инициатива должна быть у всех банков». Святослав Островский — об изменениях банковской системы Цифровой мир российской банковской системы изменился до неузнаваемости. Что стало с финансовым... 17 июня 16:31

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отметила, что единственной причиной возможного повышения цен на жилье могут стать издержки застройщиков.

«Пока не принят механизм сдерживания стоимости материалов, у многих девелоперов нарушились производственные и логистические цепочки с иностранными партнерами. Для некоторой продукции — лифты, климатические системы — не существует сопоставимых по качеству и надежности российских альтернатив», — пояснила Коркка.

Именно этот фактор может ускорить стоимость квадратного метра жилья, считает совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

«Цены на вторичном рынке за последние два года уже выросли на 30-40%. Сейчас средняя ставка на вторичке — в районе 11,3%. Это — не очень привлекательная планка.

Без снижения ставок по ипотеке на вторичное жилье, которое не подпадает под льготную госпрограмму, позитивный эффект от снижения льготной ставки будет ограниченным. На первичке цены будут расти, но не так быстро. Однако ускорить повышение расценок на новостройки способно увеличение себестоимости строительства, которая только за последний год выросла на 30%», — отметил он.

С ним согласился ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, сейчас в Москве стоимость квадратного метра жилья составляет в среднем 250 тыс. руб. В ближайшие месяцы цены на первичном рынке недвижимости могут вырасти на 10-15%, заключил он.