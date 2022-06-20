Сколько Россия заработает на рекордном экспорте нефти в Азию

Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня, увеличив в мае импорт на 55% в годовом выражении. Благодаря этому российский бюджет сможет пополниться к концу 2022-го дополнительно на $8 млрд. Большая скидка на российскую марку Urals позволит заработать не только Москве, но и азиатским компаниям. Те активно перепродают дешевую российскую нефть, в том числе западным странам. Такая схема торговли выгодна обеим сторонам, а ужесточение санкций позволит ей продлиться минимум до конца года.

Китай бьет рекорды

Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня, сообщает Reuters. Импорт марки Urals в мае 2022 года вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив традиционного лидера — Саудовскую Аравию.

Импорт нефти проходил по нескольким маршрутам, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России.

По итогам мая Китай суммарно импортировал у России почти 8,42 млн тонн сырья или примерно 1,98 млн баррелей в сутки. В апреле этот показатель составлял всего 1,59 млн баррелей в сутки.

Объемы саудовской нефти в мае увеличились лишь на 9%, составив 7,82 млн тонн или 1,84 млн баррелей в сутки. Цены на газ в Европе стремительно растут. Что будет дальше Цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля 2022 года перевалили... 16 июня 18:31

Главной причиной резкого наращивания Китаем импорта российской нефти является сильный дисконт марки Urals по отношению к эталонной Brent. С большими скидками топливо покупают крупнейшие государственные сырьевые компании — Sinopec и Zhenhua Oil.

Биржевые цены на российское сырье по состоянию на 14:00 мск 20 июня составляли чуть больше $91,35 за баррель, в то время как марка Brent торговалась на мировых биржах в районе $113. И это далеко не самая солидная разница — еще в мае она доходила до $30-35 за баррель. Неудивительно, что именно в этот период Китай воспользовался ситуацией, заполучив с большой выгодой российскую нефть.

Чем выгодна Азии российская нефть

Помимо Китая еще одним выгодополучателем от дешевых цен на российскую нефть стала Индия.

С 27 мая по 15 июня Нью-Дели импортировала угля из России на $331,17 млн — в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем закупленной российской нефти с конца мая вырос еще стремительнее — более чем в 31 раз, до $2,22 млрд.

При этом Индия и Китай используют дешевое сырье в разных целях. Индия закупает в больших объемах российскую нефть для стимулирования производства на собственных НПЗ, перенаправляя затем нефтепродукты в виде дизельного и керосинного топлива. Китай же из-за сильного госрегулирования внутреннего сырьевого рынка, в первую очередь, обеспокоен взлетом цен на бензин и дизельное топливо, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Простить Венесуэлу, договориться с Ираном. Чем США и ЕС заменят российскую нефть США разрешат итальянской компании Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу... 05 июня 18:26

«В начале 2022 года Китай импортировал в месяц примерно 5-6 млн тонн нефти. Годовой показатель был на уровне 70-80 млн тонн. Раньше Пекин делал ставку на сорта «Сокол» и ВСТО, однако за последние месяцы упор сделали на Urals, средний дисконт которой к Brent составлял примерно $29-30 за баррель», — объяснил Кондратьев.

В начале июня Индия стала тайно зарабатывать на продажах российской нефти, в том числе в западные страны, — по так называемой «латвийской схеме». В апреле 2022 года на этом «трюке» поймали Shell, который смешивал сорта российской Urals с другими марками, а затем без ограничений перепродавал их в третьи страны. Индийские нефтепереработчики в начале лета также начали скрывать происхождение продуктов из российской нефти, добавил он. Тогда на сервисах по отслеживанию морского трафика обнаружились танкеры с «неопознанным» сырьем и нефтепродуктами. Что такое «латвийская схема» В начале апреля Bloomberg уличил британо-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell, которая официально ушла с рынка России, в манипуляциях с российской же нефтью. Чтобы не попасть под санкции, компания смешивает в латвийском порту Вентспилс российскую Urals с нефтью других марок и из других стран. После этого смесь считается уже «чистой» - не попадающий под ограничения. Читать дальше

Таким образом Индия и Китай фактически обезопасили себя от риска вторичных санкций США. При этом Вашингтон и сам не прочь подзаработать на покупке дешевой российской нефти по сниженным ценам, несмотря на собственное же нефтяное эмбарго. Американцы по-прежнему продолжают находить лазейки для приема танкеров со смешанной нефтью, импортируя «коктейль из запрещенки».

Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США, поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей. Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

В итоге выгоду от дешевого российского сырья получают не только азиатские страны, но и Запад. Принцип «no personal, only business» по-прежнему доминирует в мировой сырьевой торговле.

Сколько заработает Россия

Даже с учетом большой скидки марки Urals к Brent российский бюджет сможет неплохо заработать до конца 2022 года на рекордном нефтяном экспорте в Азию. Если Москва сохранит рекордные майские объемы в пределах 8-8,5 млн тонн к декабрю, то получит в казну дополнительные миллиарды долларов и сможет компенсировать сокращение экспорта в западные страны, заявил Кондратьев.

Санкции, включая нефтяное эмбарго, никто в ЕС и США снимать в обозримом будущем с Москвы не собираются. Поэтому схема продаж российской нефти по низким ценам в азиатские страны, с большой долей вероятности, сохранится до конца 2022 года и даже затронет первую половину 2023-го, предположил экономист.

«Разница в объемах поставок российской нефти в Китай с начала года составила примерно 3-3,5 млн тонн. Благодаря этому федеральный бюджет до конца 2022-го сможет дополнительно получить порядка 320-350 млрд рублей или около $8 млрд. Ежемесячная прибыль составит $1,2 млрд.

Относительно низкие цены на Urals России сможет компенсировать увеличением объемов экспорта. Тем более, что Саудовская Аравия в мае-июне не выполнила квоту по поставкам нефти в Азию из-за увеличения спроса в Европе. Подобная тенденция должна сохраниться и во второй половине 2022 года», — заключил Кондратьев.