Глава Минтруда Котяков сообщил о росте безработицы в июне

Во вторник глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте безработицы в России в июне. По его словам, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти, однако власти уже приняли меры, которые «дали определенный результат». Подробнее, — в материале «Газеты.Ru».

Рост числа безработных наблюдается в июне в России. Напряжение на рынке труда постепенно начинает расти, заявил во вторник, 21 июня, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Президент Superjob допустил рост безработицы в России к концу 2022 года Уровень безработицы в России сейчас находится на стабильном уровне, однако к концу... 21 июня 10:03

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики. Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — рассказал глава ведомства на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

На рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием, констатировал он.

По его словам, в марте-апреле власти приняли ряд мер, чтобы снизить это влияние, и эти шаги «дали определенный результат». Однако давление на предпринимательское сообщество продолжается, утверждает Котяков. «Безработицы в Москве нет, она нулевая». Интервью президента Superjob Алексея Захарова Российский рынок труда практически не изменился из-за ухода иностранных компаний, мигранты не уезжали... 21 июня 04:34

Как иностранный бизнес покидает РФ

Министр напомнил о двух вариантах выхода предприятий с иностранным участием из России. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом, пишет ТАСС.

«Есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, выплачивают соответственно с действующим законодательством РФ все причисляющиеся выплаты трудовому коллективу и завершают деятельность. В этом случае мы во многом нацелены на работу с каждым гражданином в центре занятости. Начиная с марта месяца приведены в проактивный режим работы, как только появляется информация о возможном сбое деятельности предприятия, на данное конкретное предприятие выезжает представитель центра занятости», — добавил руководить Минтруда.

В свою очередь глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров считает, что уровень безработицы в России пока находится на стабильном уровне, но к концу 2022 года может вырасти. «Рецессия не является неизбежной». Инфляцию в США объяснили «вторжением» России на Украину Грядущая рецессия не является неизбежной для США, полагает американский министр финансов Джанет Йеллен... 19 июня 21:09

«Официальные данные говорят, что уровень безработицы в России не растет. Эту тенденцию подтверждает то, что мы видим у себя на портале SuperJob. То есть люди вдруг не ринулись резко искать новую работу. Есть и сезонный фактор — летом люди менее склонны бежать искать вакансии. В итоге процесс поиска новой работы ощутимо смазывается и демпируется летом. Если мы и увидим какие-то изменения на российском рынке труда, это произойдет не раньше осени 2022 года», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Какие обещают меры поддержки

В России действуют меры по поддержке компаний, которые сохраняют свои трудовые коллективы. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для выстраивания новых производственных цепочек, напоминает РИА «Новости».

«В частности, правительство компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся в простое, к временным работам в размере одного МРОТ в месяц. Это позволит компаниям перенаправить работников на другие задачи или дать им возможность трудиться неполный день в других организациях. Государство поможет организовать эту работу и предоставить более полную оплату труда. Военная операция на Украине. День 118-й Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попыток со стороны Украины предложить возобновить... 21 июня 14:26

Также компании смогут получить субсидию на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки. Размер субсидии составит 60 тыс. руб. на человека», — утверждается в материале.

Организация временных работ предполагается для 500 тыс. граждан, уточнили в пресс-службе Минтруда. «Переобучиться смогут 250 тыс. работников промышленных предприятий, а переобучение в рамках нацпроекта «Демография» поможет дать новые знания 345 тыс. россиян. Кроме того, 300 тыс. человек смогут охватить оплачиваемыми общественными работами — это позволит человеку, ищущему работу, получать доход в дополнение к пособию по безработице. Всего на эти дополнительные меры предусмотрено более 90 млрд рублей», — проинформировали в ведомстве.

Россияне экономят на продуктах

На этом фоне последние данные компании «Ромир» указывают на стратегию экономии потребителей во всех сегментах: снижается и частота покупок, и средний чек в продуктовых магазинах. Глава Минтруда Котяков заявил о росте безработицы в России Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об увеличении числа безработных в России. Об этом... 21 июня 14:13

Доля россиян, не имеющих сбережений, приблизилась к половине (49%). В то же время индекс экономической уверенности стабилизировался.

Средняя стоимость одной покупки в годовой динамике выросла на 8% — до 665 руб., говорится в исследовании. «Рост среднего чека значительно ниже уровня инфляции, что означает сокращение размера разовой закупки.

Повышение цен отражается на уровне всего торгового пространства, в том числе, и на каналах традиционной торговли.

Покупатели ищут пути оптимизации трат, актуальной стратегией сегодня является уменьшение покупательской корзины», — заключила Ксения Пайзанская, старший директор по работе с клиентами холдинга.