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Бизнес

ЕС нацелился на российское золото. Какими могут быть новые санкции

Reuters: Евросоюз рассматривает российское золото в качестве нового объекта санкций

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
Еврокомиссия работает над тем, чтобы новый пакет рестрикций в отношении РФ включал в себя золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта золота в ЕС или поставок драгметалла в Россию, передает Reuters. На этом фоне Bloomberg сообщил об импорте 3 тонн российского золота в Швейцарию — впервые с 24 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС изучает возможность введения санкций, затрагивающих российское золото. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По сведениям агентства, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет рестрикций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта золота из РФ в ЕС или поставок драгметалла в Россию.

Продолжение работы над санкциями в отношении Москвы ожидается на текущей неделе — в рамках саммита лидеров стран Евросоюза в Мадриде, который запланирован на 23-24 июня. Проект его итоговой резолюции представляет собой компромиссный вариант, с которым согласятся и государства, настаивающие на введении нового пакета санкций против РФ, и страны, которые призывают сосредоточиться на реализации уже принятых мер, утверждает Reuters.

Импорт в Швейцарию

В свою очередь, Швейцария возобновила импорт золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине, передает Bloomberg.

Как следует из данных швейцарского Федерального таможенного управления, в мае 2022 года в конфедерацию было импортировано 3 тонны драгоценного металла из РФ, что составляет 2% от общего объема ввозимого страной золота.

Защитить российское золото

Ранее российский Минфин предложил распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде РФ, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны. Это следует из опубликованного проекта поправок в закон ‎«О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», пишет РБК.

Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны, отмечается в пояснительной записке.

Какие санкции уже ввел Евросоюз

Шестой пакет рестрикций против РФ был принят 3 июня. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания ряда российских телеканалов на территории ЕС.

Напомним, 22 февраля ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за независимость республик Донбасса. Евросоюз также запретил вести европейским компаниям бизнес с ЛНР и ДНР и принял решение ввести санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества.

25 февраля ЕС согласовал второй пакет мер. В черный список были внесены 78 россиян, в том числе президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. С 28 февраля начал вводиться третий санкционный пакет. Были заморожены активы ЦБ РФ.

15 марта ЕС начал применять четвертый пакет ограничительных мер, запретив, в частности, иметь деловые отношения с 12 российскими компаниями, в которых государственное участие составляет более 50%. ЕС ввел ограничение на торговлю с Россией металлопродукцией. 8 апреля Совет ЕС утвердил пятый пакет: был введен запрет на импорт из России угля и других твердых ископаемых видов топлива. Кроме того, был запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования.

Расходы россиян растут...

На этом фоне средние недельные расходы россиян увеличились на 3,5%. Индекс составил 5 668 руб., подсчитал «Ромир».

В годовой динамике траты россиян выросли на 18,1%.

Индекс среднего чека вырос за последнюю неделю на 1%. Средняя стоимость одной покупки составила 692 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 10,5%.

...а неравенство в доходах остается высоким

С мнением, что различия в доходах россиян слишком велики, согласны 69% опрошенных ВЦИОМ.

За 30 лет эта доля сократилась на 9%, но остается весьма высокой, отмечается в исследовании. «Как неравенство в доходах сказывается на процветании страны? Только 18% респондентов считают, что первое — условие второго. Доля несогласных с этим утверждением выросла с 38% до 54%. Каждый второй считает, что государство должно сокращать разницу в доходах между людьми (55%), не видят такой необходимости только 14%», — говорится в релизе.

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