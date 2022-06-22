«Ломают голову»: Европа и Канада пытаются обойти собственные санкции против «Газпрома»

Из-за санкций турбины, необходимые для работы газопровода «Северный поток», застряли в Канаде. «Газпром» сообщил о сокращении поставок газа до 40% пропускной способности. Жертвой ситуации оказалась, в том числе, Германия. Теперь власти ФРГ ведут с Канадой переговоры, чтобы найти способ «восстановить жизненно важный поток газа», сообщает Bloomberg.

«Мы очень озабочены вопросом»

В статье Bloomberg говорится, что Канада «ломает голову над тем, как соблюдать санкции в отношении российского нефтегазового бизнеса, не наказывая» при этом своего союзника — Германию. Из-за ограничений, введенных Оттавой против России в начале июня, турбины для «Северного потока» не могут быть поставлены из Канады в Европу. Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока» Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток... 22 июня 11:22

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил изданию, что Оттава вместе с Берлином пытается «найти путь» для решения проблемы, так как из-за санкций «Газпром» «сократил поставки по трубопроводу, крупнейшему газовому соединению с Европейским Союзом, всего до 40% пропускной способности».

Авторы статьи отмечают, что канадские ограничения усугубили рост цен на газ в Европе и «побудили лидеров Германии и Италии усомниться в том, что действия «Газпрома» были политически мотивированы, а не вызваны техническими проблемами». В сложившейся ситуации Германия, Нидерланды и Австрия возобновили работу угольных электростанций, чтобы предотвратить потенциальный дефицит газа зимой.

«Мы хотим уважать санкции, потому что санкции были введены не просто так. При этом цель санкций никогда не заключалась в том, чтобы причинить существенную боль Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников. Поэтому мы очень озабочены этим вопросом», — сказал Уилкинсон.

В Bloomberg пояснили, что турбины производятся и ремонтируются в Канаде, и их «необходимо регулярно отправлять» в Европу для технического обслуживания «Северного потока» немецкой компанией Siemens Energy AG. В издании уточнили, что одна из турбин находилась на капитальном ремонте в Монреале, но теперь, согласно санкциям, ее нельзя вернуть: экспорт жизненно важных технических услуг в российскую отрасль по добыче ископаемого топлива запрещен.

Согласно информации авторов статьи, в России есть еще несколько турбин, но, «по данным «Газпрома», не все они работают». Кроме того, российский энергетический гигант «сослался на приказы государственного регулятора безопасности прекратить использование оборудования, которое подлежит регулярному обслуживанию».

«Мы разговариваем с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поток газа. Могут быть разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — добавил Уилкинсон.

В статье говорится, что Россия готова поставлять газ в Европейский союз, но турбины должны быть возвращены после технического обслуживания. В частности, точке входа «Северного потока» — компрессорной станции «Портовая» в России — нужны шесть основных турбин для перекачки газа в трубопровод Балтийского моря на полную мощность. Но, по словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, «в настоящее время работают только два из них». Кроме того, в следующем месяце «Северный поток» планируется закрыть на 10 дней для проведения ежегодных работ.

Санкции Канады

В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

14 июня «Газпром» объявил в своем Telegram-канале, что «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта», на компрессорной станции «Портовая» «могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата».

В компании добавили, что работа станции также будет ограничена в связи с выявленными техническими неисправностями двигателей – соответствующее предписание о временном запрете деятельности было получено от Ростехнадзора.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», — уточнили в «Газпроме».

Уже на следующий день, 15 июня, компания сообщила, что «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта» «Газпром» «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность компрессорной станции после этого составила уже до 67 млн куб. м в сутки.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не делает ничего «преднамеренного», поставки газа в Европу снизились только из-за не возвращающихся с ремонта турбин.

«Там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, это вообще проблемы, которые не связаны с нами», — пояснил представитель Кремля.