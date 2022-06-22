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Бизнес

В России откроют индийские сетевые магазины. Главное из обращения Путина к участникам БРИКС

Путин заявил, что Россия переориентирует свои торговые потоки в условиях санкций на страны БРИКС

Президент РФ заявил, что в условиях санкций Москва развивает отношения с «надежными международными партнерами» — странами БРИКС. Он отметил и расширение российского присутствия в этих государствах. Товарооборот с ними, по его словам, по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% – до $45 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Об этом во вторник, 22 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии к участникам Делового форума БРИКС. Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, обсуждается увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Расширяется и российское присутствие в странах БРИКС, добавил он. «Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — указал он.

Путин отметил, что совместно с партнерами по БРИКС Россия разрабатывает «надежные альтернативные механизмы международных расчетов», а российский аналог SWIFT открыт для подключения банков стран группы. Кроме того, расширяется география использования карт «Мир».

Чтобы снизить негативное влияние западных санкций, Россия переориентирует свои торговые потоки и внешнеэкономические контакты «на надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС», сказал он.

«Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки», — сообщил президент РФ.

В своем обращении он также напомнил, что в странах БРИКС проживают более 3 млрд человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций, а суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых.

Продажи китайских автомобилей

20 июня стало известно, что «дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы начнет продажи на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed. Ранее сообщалось, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

15 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развивать стабильное двустороннее сотрудничество с РФ. Он отметил хорошую динамику развития отношений и заверил Путина в готовности оказывать России содействие в вопросах национальной безопасности, напоминают «Известия».

14-й саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате 23–24 июня под председательством КНР. Его тема: «Содействие качественному партнерству БРИКС, начало новой эры глобального развития». 

«Мы переживаем самые трудные времена»

В условиях санкций выросла доля россиян (28%), которые полагают, что «мы сейчас переживаем самые трудные времена», и снизилось число тех, кто ожидает худшего в будущем, отмечают социологические службы.

В апреле 2022 года 20% россиян ждут или уже столкнулись с задержками заработной платы, по 23% — с уменьшением зарплаты или сокращениями.

«Потребительские настроения в отношении крупных покупок по майским показателям напоминают ситуацию начала 2020 года, когда экономика страны столкнулась с кризисом, вызванным коронавирусом. Можно предположить, что нынешние экономические трудности, совпав с ростом политической поддержки, вернут общественные оценки к ситуации 2016-2017 годов. Тогда большому число россиян проблемы были хорошо заметны, но казались временными», — отметил социолог Степан Гончаров.

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