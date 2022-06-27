«На кассах гигантские очереди». IKEA начала финальную распродажу

27 июня IKEA сообщила, что начала распродажу товаров среди сотрудников. Им уже предлагают заплатить за возможность перекупить оставшийся товар. При этом компания объявила, что через несколько дней продукция будет доступна и покупателям на сайте IKEA. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

IKEA объявила распродажу оставшихся товаров среди своих сотрудников. Об этом компания, ранее решившая сократить бизнес в России, сообщила в понедельник, 27 июня, на своем сайте. Производитель мебели Mr.Doors заинтересовался бывшими дизайн-студиями IKEA Российский производитель мебели Mr.Doors может занять бывшие дизайн-студии компании IKEA, объявившей об... 27 июня 17:39

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA.

Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут», — отмечается в релизе.

На этом фоне Telegram-каналы пишут, что в московских магазинах компании уже образовались огромные очереди.

«Движуха в одной из московских «Икей». Завезли несколько ящиков с грустными акулками, полки забиты, на кассах гигантские очереди из бывших сотрудников», — передает Shot.

Тем временем ажиотаж набирает обороты, и желающие приобрести мебель от шведского производителя активно ищут сотрудников IKEA, чтобы перекупить товары у них.

«IKEA начала распродажу для сотрудников. Через несколько дней будут открыты покупки на сайте для всех желающих. Когда именно, не сообщается.

А на «Авито» уже ищут сотрудников IKEA, чтобы перекупить у них товары с закрытой распродажи», — сообщает «Подъем».

Как IKEA уходит из России...

О намерении сократить бизнес и продать все четыре фабрики в России из-за военного конфликта на Украине IKEA объявила 15 июня. Тогда же компания проинформировала о своем намерении распродать остатки продукции.

В заявлении IKEA отмечалось, что «события на Украине – трагедия, которая оказала огромное влияние на жизни многих людей».

Напомним, 3 марта Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о приостановке деятельности в России и Белоруссии. Как указали в торговой группе, с тех пор поддержка и безопасность коллег стали ее приоритетом, поэтому сотрудникам гарантировали шестимесячную заработную плату и основные льготы. IKEA сократит бизнес и продаст все свои фабрики в России Мебельная компания IKEA объявила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению... 15 июня 17:12

«Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время. Как следствие, Inter IKEA Group и Ingka Group решили вступить в новую фазу дальнейшего сокращения бизнеса IKEA в России и Белоруссии», — говорится в тексте.

Чтобы поддержать процесс сокращения персонала, Ingka Group решила распродать свои запасы товаров для дома в России.

...и кто претендует на ее активы

За сотрудниками предприятия будут оставлены их рабочие места, утверждал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. А замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом.

Среди тех, кто претендует на активы IKEA, и ее конкурент — Hoff, как сообщал гендиректор компании Максим Гришаков, готов рассмотреть возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей.

В свою очередь, российский производитель мебели Mr.Doors может занять бывшие дизайн-студии компании IKEA. «Мы, разумеется, сейчас рассмотрим возможность занять освобождающиеся площади, если это будет стратегически выгодно бренду. В первую очередь интерес для нас представляют помещения бывших так называемых студий шведского ритейлера», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор Mr.Doors Сергей Шихов.