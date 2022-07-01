«Северный поток» останавливается на ремонт. Германия боится, что это — надолго

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут отключены для ремонта с 11 по 21 июля, сообщила компания Nord Stream AG. Работы называются плановыми и профилактическими. В июне «Газпром» на 60% сократил поставки газа в Германию по трубопроводу, указав на проблемы с ремонтом оборудования из-за санкций. Однако в ФРГ боятся, что плановый ремонт может затянуться.

Из-за планового ежегодного ремонта Nord Stream AG отключит с 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.

Отключение согласовано со всеми партнерами газопровода.

«Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — заявляет компания.

В июне «Газпром» сократил поставки газа по СП на 60%. Власти Германии объявили о переходе на второй, предпоследний уровень чрезвычайного плана по газу.

Берлин опасается, если поставки не вернутся на прежний уровень в июле, в ФРГ в три раза подорожает энергия, а ряд бизнесов может остаться без топлива. Газета Bild со ссылкой на исследование Ассоциации баварского бизнеса сообщала, что из-за прекращения поставок газа из России Германия потеряет 12,5% ВВП и 5,6 млн рабочих мест.

В Deutsche Bank утверждают, что ФРГ ожидает еще более сильный рост инфляции, если в ближайшее время поставки газа из Российской Федерации по «Северному потоку» не нормализуются.

Аналитики банка считают, что в случае, если ситуация с отключением газа не решится в ближайшие недели, это может привести к увеличению перебоев в энергоснабжении с дальнейшими прямыми последствиями для экономического роста.

23 июня эксперты газеты Financial Times засомневались в обоснованности ежегодного планового ремонта «Северного потока».

«Правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну», — отметили в публикации.

В статье добавили, что ситуация с поставками газа достаточно напряженная и без прекращения поставок по «Северному потоку».

Эксперты издания сошлись во мнении, что в прошлые годы «Газпром» во время ремонта трубопровода восполнял дефицит топлива в Германии поставками через Украину. Теперь же появился риск того, что этого больше не будет. Речь идет о том, что поставки газа сократились на 60%, однако компенсации в поставках через другие трубопроводы не было.

Участники рынка также указали, что действия «Газпрома» являются «недружественным шагом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу.

«Будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», — сказал представитель Кремля.