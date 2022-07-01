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Бизнес

«Мы остаемся». Японские компании не собираются выходить из проекта «Сахалин-2»

FT: Путин указом о проекте «Сахалин-2» послал сигнал недружественным странам Запада

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Терминал по отгрузке газа первого в России завода по производству сжиженного природного газа (проект «Сахалин-2») в поселке Пригородное на юге Сахалина

Терминал по отгрузке газа первого в России завода по производству сжиженного природного газа (проект «Сахалин-2») в поселке Пригородное на юге Сахалина

Владимир Михайлов/РИА «Новости»
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Иностранные акционеры — японские Mitsui и Mitsubishi, а также британско-нидерландский концерн Shell — смогут получить доли в новом предприятии или взять компенсацию. Правительство Японии выразило надежду, что решение сделать оператором проекта «Сахалин-2» российское ООО не будет ущемлять ее права. По информации Financial Times, японцы сохранят участие в проекте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие пакеты акций в «Сахалине-2», планируют оставаться участниками проекта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров о создании нового оператора.

«Мы остаемся», — сказал собеседник издания.

Как пишет FT, условия заключенного контракта на поставку сжиженного природного газа в Японию оказались крайне выгодными для Токио. Компании не уйдут, даже если им придется платить налоги в России.

Газета Nikkei со ссылкой на источник сообщает, что японцы опасаются аналогичных решений о перерегистрации операторов других проектов с участием Японии, в том числе «Сахалина-1» и «Арктик СПГ — 2».

«Возможно, Россия примет аналогичные меры в отношении других нефтегазовых проектов в стране, таких как «Сахалин-1» и «Арктик СПГ - 2», в которых японские компании имеют долю»,

— указал собеседник Nikkei.

«Россия может предложить плохие условия, при которых японским компаниям будет сложно получать прибыль, как это было раньше, или будут приняты новые законы и созданы условия, при которых японским компаниям будет неудобно сохранять свои инвестиции», — предположил источник.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио изучает последствия указа Путина о «Сахалине-2». «Мы изучаем цели российской стороны и фон, поэтому о том, какие мы предпримем шаги и какие шаги предпримет каждая из компаний, я сейчас сказать не могу», — сказал Кихара на пресс-конференции. «Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых», — подчеркнул он.

Сигнал всем топливным производителям

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор месторождений «Сахалина-2» — Sakhalin Energy — будет заменен на новое юрлицо с регистрацией в РФ. В состав акционеров Sakhalin Energy входят ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция), британско-нидерландский концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), а также японские группы компаний Mitsui (12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

В Кремле в пятницу заявили, что детали относительно установленной указом президента смены оператора определит правительство. Там заверили, что угроз для поставок СПГ с предприятия нет. На то, чтобы принять решение — оставаться в новом операторе или уйти, у компаний-акционеров есть ровно месяц.

«Здесь не может быть какой-то общей тенденции, каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, можно ли считать указ Путина по «Сахалину-2» примером, по которому будет проводиться национализация других компаний с иностранным участием.

После начала российской спецоперации Shell объявил, что выйдет из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалин-2». Среди возможных покупателей доли концерна назывались китайские Cnooc или CNPC.

Как пишет Financial Times, Путин свои указом направил Shell сигнал о том, что Москва «не согласится с ее ролью инвестора-призрака», не генерирующего прибыль. «Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», — добавляет издание.

FT резюмирует, что передача активов государству — это предупреждение для всех производителей топлива из недружественных стран, которые планируют или уже пытаются выйти из проектов в России, в том числе British Petroleum и французской Total Energies.

В Shell заявили, что оценивает требования указа Путина. «Shell как акционер «Сахалина-2» всегда действовал в наилучших интересах проекта «Сахалин-2» и в строгом соответствии со всеми применимыми правовыми нормами. Мы ознакомились с указом и в настоящее время оцениваем содержащиеся в нем требования. На данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев», — подчеркнули в компании.

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