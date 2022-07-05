Цены на «свет» в Европе бьют рекорды. Что будет с тарифами к концу лета

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. При сохранении жаркой погоды в ЕС стоимость «света» может подскочить к €350-400 за МВтч с текущих €325–366, считает эксперт. Альтернатив российскому газу у европейцев нет. Кроме того, Норвегия из-за забастовки газовиков может сократить ежесуточную добычу на 25%. Какие страны больше всего пострадают от скачка цен — в обзоре «Газеты.Ru».

Никогда такого не было

Тарифы на электроэнергию в ведущих экономиках Евросоюза побили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России, сообщила британская газета Financial Times. В Германии стоимость МВтч достиг €325, во Франции — €366.

Рядовым гражданам европейских стран не добавляет спокойствия и начавшаяся в Норвегии масштабная забастовка газовиков. Из-за действий местной профсоюзной организации Lederne кризисная ситуация может привести к сокращению суточной добычи газа на 25%, нефти — на 15%, пишет Reuters.

Забастовку проводят сотрудники норвежской государственной энергокомпании Equinor. Работы на трех нефтегазовых месторождениях на шельфе в Северном море будут приостановлены. 6 июля к ним присоединятся работники еще трех месторождений. Таким образом, поставки топлива в Европу уже в ближайшие месяцы могут существенно сократиться. «Мы находимся в газовом кризисе»: цены в ЕС вернулись к мартовским рекордам Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи... 04 июля 16:13

На этом фоне биржевые цены на газ в Европе продолжили вчерашний рост.

Накануне, 4 июля, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1804,3 за тысячу кубометров или €167,3 за МВтч. А в ходе утренних торгов 5 июля стоимость топлива к 12:00 мск достигла отметки $1844,6, к 14:42 опустившись до $1781 за тысячу кубов.

Что будет с тарифами к концу лета

В последние годы Норвегия закрепила за собой второе место в списке ключевых поставщиков газа в Европу, прокачивая ежегодно до 100 млрд кубометров. Поэтому сокращение добычи газа на четверть ударит по ценам на тарифы на электроэнергию для рядовых граждан ЕС в большей степени, чем плановый ремонт «Северного потока — 1» (СП-1), подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«В 2021 году экспорт из Норвегии в ЕС составлял 87,9 млрд кубов, в апреле 2022-го — 8,7 млрд. Сокращение на четверть означает падение прокачки на 70-75 млн кубометров в день. Еще одним драйвером роста станет жара в европейских странах. Усиленный спрос на кондиционирование может привести к отбору газа из подземных хранилищ.

Если аномальные температуры будут держаться июль и август, тарифы к концу лета могут вырасти до €350-400 за Мвтч», — предположил Кондратьев.

Какие страны пострадают

Из-за резкого роста тарифов на электроэнергию больше других пострадают страны Восточной и Южной Европы. Но и западноевропейские государства могут столкнуться с рядом проблем из-за сокращения поставок газа из Норвегии и России, отметил Кондратьев.

«Под ударом окажутся Польша, прибалтийские страны, а также Испания, Италия и юг Франции. Последние регионы критически зависят от поставок газа из Алжира, который сейчас не горит желанием наращивать прокачку в Европу. Одни только допзатраты на кондиционирование обойдутся странам ЕС в €8-10 млрд.

Польша и страны Балтии не так давно демонстративно отказались от более дешевого российского газа в пользу спотовых поставок дорогого СПГ. В краткосрочной перспективе без госрегулирования тарифов этим странам будет не обойтись», — заметил Кондратьев.

Но и Германии с Нидерландами будет крайне тяжело сдержать рост тарифов на электроэнергию, добавил он. Берлин уже столкнулся с кратным снижением поставок российского газа, сокращение же прокачки норвежского топлива приведет к еще большим трудностям.

«Германия абсолютно не была готова к подобному сценарию. Тот же Uniper заявлял, что ежесуточное сокращение в разные дни составляло до 25% от ежесуточной нормы по контрактам с «Газпромом». Норвегия же своей газовой забастовкой добавила Германии трудностей. Без российского газа ФРГ будет крайне сложно подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону», — резюмировал Кондратьев.

Какие есть альтернативы

Компенсировать негативный эффект от приостановки прокачки газа по СП-1 с 11 по 21 июля может только увеличение топливных поставок по «Голубому потоку». Еще одним вариантом могли бы стать прямые договоренности «Газпрома» и турецкой Botas об увеличении своповой прокачки газа через Грецию в Южную Европу, предположил Кондратьев.

«Вся Северо-Западная и Центральная Европа, включая Германию, Нидерланды, Чехию и Австрию, оказалась заблокирована после действий властей Польши. Варшава ввела прямые санкции против «Газпрома», который в ответ остановил прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа». Белтрансгаз также находится под польскими санкциями.

Сейчас единственным вариантом компенсировать остановку СП-1 является наращивание прокачки по «Голубому потоку» в Южную Европу до 15-20 млн кубов в сутки, но в масштабах ЕС это все равно незначительные объемы», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что технические возможности газопровода «Голубой поток» не позволят резко нарастить прокачку топлива в ЕС. Что касается украинского маршрута, то здесь камнем преткновения станет нежелание Киева идти на компромисс с «Газпромом».

«Монополист последний месяц продолжает подавать заявки на прокачку топлива через станцию «Сохрановка». Эти предложения отвергаются украинской стороной. Из-за этого Европа ежедневно теряет по 34 млн кубометров. В годовом выражении эти 10 млрд топлива сравнимы со всем азербайджанским экспортом в ЕС. На «Судже» можно увеличить прокачку с нынешних 40-45 млн кубов в сутки до 77 млн по контракту. Но европейские партнеры пока не требуют увеличения прокачки по этому маршруту», — заключил Кондратьев.