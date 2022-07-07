Валюта в уходит в минус

После постепенного снижения ключевой ставки Центробанком, российские кредитные организации плавно перешли к политике снижения ставок по вкладам. В зависимости от банка и продукта, который он предлагает, проценты по накопительным счетам и депозитам остаются высокими, порой, даже двузначными. Чего не скажешь о вкладах в валюте, где ставки и так ниже некуда, а кто-то из игроков банковского рынка взимает комиссию за хранение долларов и евро. Почему так происходит, попыталась высянить «Газета.Ru».

Сейчас в России действует временный порядок обращения с валютой. На своем сайте регуляор объясняет как снять деньги, можно ли закрыть счет и отвечает на другие вопросы. Например, деньги в евро и долларах разрешено снимать только со счетов, которые были открыты 9 марта 2022 года. Сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.

Дело в том, что «поступление наличной валюты в Россию из-за санкций очень сильно ограничено. И банки должны обеспечить возможность для всех граждан, у кого были открыты валютные счета раньше, получить сумму в рамках разрешенного лимита в 10 тыс. долларов США». Так объясняет Центробанк, почему вкладчик не может рассчитывать на сумму выше.

При этом регулятор запретил взимать банков комиссию с клиентов за снятие валюты до 9 сентября 2022 года. А сумма выплаты должна быть не меньше той, которая рассчитывается на день выплаты по официальному курсу.

«Поэтому, чтобы не нести убытки по валютным операциям, многие банки вводят комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих валютных счетов в долларах и евро», - цитирует «Прайм» профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Например, «Райффайзен Банк» уже с 30 июня берет комиссию 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца.

Также СМИ пишут, что банк «Уралсиб» с 6 июня ввел комиссию за ведение счетов в евро — 0,3% в месяц с остатка на счетах.

Берет комиссию за ведение счетов в долларах и евро и банк «Авангард». Для держателей счетов со среднемесячным остатком от 10 000 до 100 000 в долларах плата составит 1900 рублей в месяц, в евро — 2900 рублей, выше 100 000 — 0,1% от суммы остатка в долларах и 0,15% в евро.

В отличие от ряда крупных игроков, например, Сбер не стал вводить комиссию за обслуживание валютных вкладов и счётов граждан, говорит эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Мне это видится взвешенным решением. Во-первых, Сбер давно уже является крупнейшим игроком во всех сегментах банковского рынка, что позволяет ему без особых трудностей размещать валютную ликвидность, несмотря на объективное ухудшение операционной среды в 2022 году. Во-вторых, введение комиссий за валютные вклады и счета негативно сказывается на финансовом поведении клиентов», - сказал эксперт.

По его словам, в ряде случаев возможен серьёзный клиентский отток и соответствующее снижение рыночной доли.

«Сбер исторически показывает хорошие показатели комиссионной маржи, а введение новой комиссии может принести больше потерь. В-третьих, введение комиссий за обслуживание валютных счетов могло бы замедлить развитие экосистемы Сбера. Это обусловлено тем, что для ряда клиентских сегментов такого рода комиссия могла бы исключить синергию экосистемы и ограничить экспансию нефинансовых сервисов», - добавляет Бархота.

Во время Питерского международного экономического форума глава Сбера Герман Греф сказал, что не планирует в этом году вводить отрицательные ставки по вкладам физических лиц в валюте.

«Мы понимаем, что людям деваться некуда, уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально. Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов физических лиц в тупик», — цитирует Грефа РБК.