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Бизнес

Какой курс рубля выгоден разным отраслям экономики России

Банкиры и риэлторы считают, что для экономики РФ оптимален курс доллара от 60 до 80 рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»
В Минпромторге назвали «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар главным риском для российской экономики. В ведомстве отметили, что коридор 65-85 рублей за американскую валюту является наиболее приемлемым для большинства секторов производства. Представители ведущих отраслей российской экономики в целом оказались солидарны с мнением министерства. Какой курс банки, риелторы, ретейлеры и промышленники считают наиболее выгодным для себя — в материале «Газеты.Ru».

Какой курс банки считают «хорошим»

Банковский сектор в большей степени ориентирован на операции внутри страны, поэтому не так сильно зависит от колебаний российской валюты. По мнению аналитиков кредитных организаций, наиболее выгодным для российской экономики был бы курс 70-80 рублей за доллар.

«С конца февраля из-за санкций российские компании столкнулись с серьезными сложностями при поставках продукции за рубеж и ее ввоза из-за границы. В таких условиях стоимость валюты должна снижаться, чтобы оказать поддержку производителям.

Для основной массы отраслей нашей экономики наиболее выгодный курс — 80 рублей за доллар и ниже»,

— объяснила главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев уточнил, что в условиях западных санкций российской экономике нужен свободно плавающий курс рубля. Он позволяет сгладить внешнеэкономические шоки, обеспечить подстройку экономики под меняющиеся условия, сбалансировать интересы экспортеров и импортеров.

«Минфин и большинство крупных российских корпораций в свои бюджеты на этот и следующий годы закладывали курс рубля к доллару на уровне 70+. Эта планка является наиболее оптимальной», — заявил эксперт.

Начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов назвал «хорошим» курс 75 рублей за доллар.

«Эта планка более-менее соответствует курсу, заложенному в бюджет 2023 года — 73,8 рублей за доллар. Он обеспечивает наполняемость бюджета доходами экспортно-ориентированных компаний. С другой стороны, позволяет избежать дополнительных расходов, которые могут возникнуть при сильной девальвации российской валюты», — пояснил он.

Сильный рубль вреден для нефтегаза

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков также считает коридор 70-80 рублей за доллар наиболее приемлемым для ключевых секторов российского экспорта. По его словам, излишнее укрепление российской валюты снизит объемы поступлений нефтегазовых компаний в российский бюджет.

«По данным Минфина, в апреле 2022 года доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете достигла 47,7%. При этом доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата составила 43,9% в 2021 году.

Укрепление курса рубля уменьшает доходы от экспорта нефти в рублевом выражении. Как следствие, снижаются поступления в бюджет. Это негативно отражается на объеме социальных выплат и платежеспособности населения», — отметил Чечушков.

Он добавил, что укрепление рубля могло бы положительно сказаться на импортерах и компаниях, чьи издержки и финансовые обязательства в большей степени представлены в иностранной валюте. Среди таких отраслей — потребительский сектор и телекоммуникации.

«Впрочем, чрезмерное укрепление рубля в конечном итоге может оказать негативное влияние даже на эти отрасли. В период роста нацвалюты страдают экспортеры, преимущественно сырьевого сектора. Но негативный эффект передается по цепочке и отраслям, которые обслуживают сырьевых экспортеров. Например, транспортной отрасли и банкам», — резюмировал Чечушков.

Оценка ретейлеров

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с «Газетой.Ru» не стал раскрывать конкретные диапазоны «хорошего» курса рубля. Но он подчеркнул, что большинству секторов экономики выгоден рыночный, а не «ручной» курс.

«Многие ретейлеры вынуждены проводить закупки своих товаров в валюте — долларах, евро и юанях. Для них важно находиться в рыночных условиях. Например, компании, торгующие одеждой, отшивают и закупают ее за полгода до начала продаж. Организации должны понимать, что продавать они ее будут по рыночному курсу», — объяснил Москаленко.

Мнение риэлторов

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин, эксперт в области управления недвижимостью, подчеркнул пагубное влияние излишне плавающего курса рубля на большинство отраслей российской экономики, включая сектор недвижимости.

«Главное, чтобы ни в коем случае не было «качелей», когда курс рубля может колебаться в районе 50-140 рублей за доллар. Скачки в 2,5 раза и более за короткий промежуток времени никому не нужны.

По этой причине валютный коридор 60-80 рублей за американскую валюту был бы наиболее оптимальным. Излишне сильный курс в районе 40-50 рублей за доллар вреден для макроэкономики. Это понимают все — от одежников до представителей общепита»,

— отметил Томилин. Он добавил, что слишком слабый курс рубля также негативно отразится на большинстве сегментов российской экономики.

«Невыгоден курс 80-90 рублей за доллар. 90% населения России зарабатывают в рублевой массе. У них нет никакой индексации зарплат. Следовательно, покупательная способность при слабом рубле будет снижаться. По этой причине тот уровень рубля, который был до начала специальной военной операции на Украине, в районе 70 рублей за доллар, стал бы сейчас наиболее компромиссным вариантом», — указал Томилин.

Что думают промышленники

Для экспортирующих предприятий падение курса рубля значит увеличение доходов компаний. Но для предприятий, ориентированных на внутренний рынок, падение курса российской валюты приведет к подорожанию товара прямого импорта. Поэтому необходимо искать «золотую середину», подчеркнул вице-президент Ассоциации металлообрабатывающих предприятий Андрей Храпов.

«Прямой импорт приобретается по курсу и целиком попадает на витрины. Остальной товар подорожает, но с отсрочкой: для производства местных товаров используется импортное оборудование, ввозные сырье и технологии. По результатам опроса российских металлообрабатывающих предприятий наиболее выгодный курс — 70 рублей за доллар. Как для закупки, так и для продажи оборудования и других услуг», — заключил Храпов.

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