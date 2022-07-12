Евро и доллар сравнялись впервые за 20 лет. Медведев призвал хранить деньги в рублях

Курсы евро и доллара сравнялись впервые с 2002 года и составили на бирже 59,3 рубля. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это признаком «системного кризиса в еврозоне» и следствием введения санкций ЕС против России. Он также призвал россиян хранить деньги в рублях. При этом стало известно, что россияне во втором квартале купили валюты на бирже на 400 млрд рублей. Это значительно больше, чем было в том же периоде в предыдущие три года.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ослабление курса евро по отношению к доллару. У БРИКС может появиться своя валюта. Какой она будет и для чего нужна Страны БРИКС готовятся к созданию новой международной валюты, сообщил президент России Владимир Путин... 22 июня 23:13

«В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, ослабление европейской валюты также может свидетельствовать о системном кризисе в ЕС.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», — считает политик.

По его мнению, европейцы «выстрелили себе в голову из санкционного пистолета». И теперь «пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа».

Зампред Совбеза также заявил, что США и Великобритания «развели европейцев как наперсточники».

«Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции», — сказал он. Как полагает Медведев, США более тщательно оценивают последствия санкционного давления, чем ЕС, и «себя любимых наказывают гораздо реже», в то время как европейцы сталкиваются с издержками из-за введенных санкций.

«Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии», — считает Медведев.

Он также допустил возможность создания новой резервной валюты стран БРИКС и призвал хранить сбережения в рублях.

«Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов», — заключил Медведев.

Паритет курсов впервые за 20 лет

В ходе торгов на Мосбирже курс евро снизился до 59,3 рубля, сравнявшись с долларом. В моменте доллар даже торговался дороже евро. Последний раз паритет двух валют устанавливался в начале декабря 2002 года. «Мы находимся в газовом кризисе»: цены в ЕС вернулись к мартовским рекордам Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи... 04 июля 16:13

Евро снизился против доллара в течение года на 17,8% относительно июня 2021 года. Эксперты считают, что основная причина подобной динамики заключается в разной политике Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который слишком медленно реагирует на рост инфляции в странах еврозоны. В то время как базовая ставка ФРС достигла диапазона 1,5–1,75%, в ЕЦБ она до сих пор остается на минус 0,5%.

Кроме того, на курс евро влияет и энергетический кризис в ЕС. На фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» через «Северный поток» цены на природный газ в Европе значительно выросли – за последние три месяца цена на августовский фьючерс на бирже ICE выросла на 77,6%, превысив $1935 за 1000 куб. м. Резкий рост цен на газ в Европе может спровоцировать стагфляцию в еврозоне, заявил «Ведомостям» стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

В то же время реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в июне 2022 года вырос на 11,8% по сравнению с маем, сообщили в ЦБ.

В январе — июне реальный эффективный курс рубля увеличился на 42,2%. Показатель рассчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнеров Москвы в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

В России активно покупают валюту

Россияне в апреле—июне купили валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. Это больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет, говорится в «Обзоре финансовых рисков» Банка России. Валюта в уходит в минус После постепенного снижения ключевой ставки Центробанком, российские кредитные организации плавно перешли... 07 июля 14:25

«За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», — сообщает ЦБ.

Регулятор отмечает, что во втором квартале года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний российский рынок. Фактически единственной категорией продавцов валюты стали системно значимые банки (13 кредитных организаций, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России), указал ЦБ. С апреля по июнь банки продали на бирже евро и долларов на сумму 2 трлн рублей. Незначительные покупки проводили нерезиденты из «дружественных» стран.

«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 года рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — сообщили в Центробанке.

По данным ЦБ, объем иностранной валюты на балансах банков стал увеличиваться во II квартале, и банки стали с этим бороться, в частности, вводя комиссию за обслуживание счетов в валютах «недружественных» стран. ЦБ выступил за девалютизацию банковского сектора в части валют «недружественных» государств и развитие рынка валют «дружественных» стран.

Минфин ранее также указывал на возможные риски накопления в экономике активов в валюте «недружественных» стран. Как заявил глава министерства Антон Силуанов, ведомство хочет максимально переводить в рубли расчеты во внешней торговле.

Оптимальный курс рубля

В крупных банках «Газете.Ru» назвали курс 70-80 рублей за доллар оптимальным для российской экономики, экспортеров и производителей. Какой курс рубля выгоден разным отраслям экономики России В Минпромторге назвали «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар главным риском... 12 июля 15:15

«Минфин и большинство крупных российских корпораций в свои бюджеты на этот и следующий годы закладывали курс рубля к доллару на уровне 70+. Эта планка является наиболее оптимальной», — заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

По его словам, в условиях западных санкций экономике России нужен свободно плавающий курс рубля, который позволит сгладить внешнеэкономические шоки, обеспечить подстройку экономики под меняющиеся условия, сбалансировать интересы экспортеров и импортеров.

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова считает наиболее выгодным для экономики РФ курс 80 рублей за доллар и ниже.

«С конца февраля из-за санкций российские компании столкнулись с серьезными сложностями при поставках продукции за рубеж и ее ввоза из-за границы. В таких условиях стоимость валюты должна снижаться, чтобы оказать поддержку производителям», — отметила она.