«Целью западных стран было, чтобы каждый россиянин ощутил дискомфорт»

— Гарегин Ашотович, мы встречаемся в непростое время. Как банки и россияне справляются с санкциями и ограничениями Запада, на Ваш взгляд? К чему им стоит быть готовыми в ближайшее время? С какими главными вызовами столкнулись клиенты банков сейчас?
— Банки оказались в крайне непростой ситуации. Возможно, потом будет еще тяжелее. Но уже сегодня у российских кредитных организаций есть проблемы и с платежами, и с расчетами.
Трудности возникают и у клиентов. Например, дистанционно оплатить по карте авиабилет в валюте стало практически невозможно. Можно только прийти в офис авиакомпании и приобрести билет. При этом возникает двойная конвертация.
Если клиент оказался за рубежом, он скорее всего приобретет авиабилет за наличные.
Но какое количество наличности нужно, чтобы была возможность купить обратный билет и через 2-3 пересадки прилететь в Москву? К тому же не исключено, что после расходов на гостиницу и оплаты билета может возникнуть форс-мажор. И что? Больше $10 тыс. клиент на руках при выезде иметь не может. Банки ничем в этом вопросе помочь не могут.
Но если никуда не ездить и ничего не делать, каких-то проблем, конечно же, не будет.
Неудобства же, которые сейчас возникли у россиян, западные страны изначально закладывали в санкции. Чтобы каждый ощутил этот дискомфорт. Чтобы дискомфорт имел массовый характер. Гарегин Ашотович Тосунян — президент Ассоциации российских банков — Есть вероятность, что это произойдет?
Это, скажем, может возникнуть в крайнем случае, к примеру, при отключения России от Google или интернета в целом.
Гарегин Ашотович Тосунян — президент Ассоциации российских банковПресс-служба АРБ
— Есть вероятность, что это произойдет?— Надеюсь, нет, но риск есть.
До сих пор неясна судьба банковских приложений кредитных организаций, которые попали под санкции. Будут ли они обновляться – вопрос.
Возник дефицит пластика и чипов для карт. Поэтому банки массово продлили срок их действия, сделав бессрочными.
— Все ли банки ввели такую меру поддержки?
— Насколько я знаю, практически все.
— Несмотря на некоторое снижение инфляции, россиянам достаточно тяжело справляться с возрастающими расходами. Будут ли банки снижать ставки по кредитам, чтобы облегчить бремя заемщиков? На сколько могут быть снижены ставки по потребкредитам и ипотеке?
— После резкого скачка ключевой ставки до 20% годовых в феврале, ставки по потребкредитам и ипотеке взлетели до более чем 30%.
Банки не стремились выдавать кредиты, люди перестали их брать по таким ставкам. Поэтому кредитный рынок в марте практически замер.
Новые кредиты практически не выдавались. 10-15% кредитов выдавались добросовестным заемщикам по заранее установленным ставкам. Но в целом выдачи упали в разы. В апреле – по мере снижения ключевой ставки – рынок стал оживать, тренд продолжился в мае.
Сейчас ключевая ставка – 9,5% годовых.
Поэтому через два-три месяца ставки по потребкредитам и ипотеке должны вернуться на близкий к докризисному уровень – 15% и 10% годовых соответственно. К тому же в рамках жилищного кредитования действует много льготных программ, где уровень ставок – в районе 6% годовых.
— Могут ли ставки по льготной ипотеке упасть до сверхнизких значений в 2-3% годовых?
— Ставки в рамках льготных программ могут быть и нулевыми. Если государство возьмет на себя полную компенсацию ставки. Но вряд ли ставки такими будут.
— Как банки в условиях снижения ключевой ставки будут сохранять привлекательные условия по вкладам?
— После снижения ключевой ставки до 9,5% годовых в июне, банки предлагают по вкладам плюс-минус такую же ставку – от 9% до 10,5% годовых.
В этом смысле кредитные организации поступили очень мудро, потому что один из главных каналов привлечения ими денег сейчас – депозиты граждан.
И люди, которые сидели в валюте, на фоне высоких ставок по вкладам начали избавляться от нее.
Они начали менять валюту на рубли и открывать рублевые депозиты по повышенным ставкам.
— Много ли клиентов поступили таким образом?
— Ряд клиентов поменяли валюту на пике доллара за 100 рублей. Они поняли, что такой курс американской валюты не удержится долго, и решили выйти из нее.
Быть может, их можно заподозрить в инсайде. Потому что они оказались в довольно приличном выигрыше.
Конечно, мало кто догадался выйти из валюты, когда доллар стоил 100 рублей, и открыть вклад под 20% годовых в марте.
— Смогут ли банки создать аналог Apple Pay и Google Pay? Как и когда?
— Создать аналог Apple Pay и Google Pay можно. Но вряд ли они могут быть полноценными эквивалентами ушедших из России сервисов.
Смысл этих сервисов – в широком охвате. Имеющиеся сервисы сейчас не могут его обеспечить.
— В каких странах необходимо наладить прием карт «Мир» в обозримом будущем?
— На территории всех постсоветстских стран и в странах Ближнего Востока. Сейчас карты «Мир» принимаются в России, а также в таких странах как Республика Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция.
Чтобы расплатиться картой «Мир», необходимо иметь при себе пластиковый носитель или мобильное устройство с возможностью бесконтактной оплаты.
Сейчас нужно наладить прием карт «Мир» везде, где это возможно.
— При каких условиях Visa и MasterCard могут вернуться в Россию?
— Когда в 2014 году Visa и MasterCard заблокировали свои карты, а через два дня, извинившись, разблокировали, у меня была уверенность, что этого никогда больше не произойдет.
Но это случилось. Наверное, вернуться они могут, когда человечество «преодолеет болезнь роста», – идущий сейчас переход от глобализма к сепаратизму.
Я уверен, что все восстановится. Но лично я уже буду относиться к картам этих платежных систем без пиетета.
И скорее всего выберу карту той системы, которая повела себя более ответственно.
— Как Вы оцениваете инициативу некоторых банков брать комиссию за обслуживание валютных счетов граждан?
— Категорически отрицательно. Это в корне неправильно, это репутационные потери для банков.
Тем более, когда речь идет о ранее открытых счетах. Это неприлично и совершенно недопустимо.
— Как Вы оцениваете реакцию ЦБ на такой произвол?
— Регулятор должен запретить такую практику. В противном случае может быть серьезное судебное оспаривание.
— Что Вы думаете по поводу новых условий Тинькофф по SWIFT-переводам? В частности — о комиссии не менее $200 за входящий перевод?
— Тоже негативно. Я не понимаю смысла комиссии за вход. Это в дальнейшем отрицательно скажется на имидже банка.
— Что Вы думаете про новость о фактически отрицательных ставках по валютным депозитам для корпоративных клиентов?
— Так же, как и в случае с гражданами. Но есть банки, которые себе это никогда не позволят. Уверен.
— После 24 февраля сотрудничество российских банков с западными практически сошло на нет. Могут ли азиатские финансовые организации стать приемлемой альтернативой?
— Азия для нас уже давно становится хорошим партнером и контрагентом. Но не нужно противопоставлять Азию Европе, Европу Азии. Сама Азия работает с Европой. Если полностью забыть про Европу, нужно перемещаться на Луну, Марс или Венеру.
Если противопоставлять, проблемы возникнут и там. Азиатские организации ради России не будут рвать отношения с мировым финансовым рынком.
— Какую валюту Вы считаете наиболее перспективной?
В мире не должно быть доминирующей моновалюты. Когда появился евро, я всячески приветствовал этот важный шаг в преодолении монополии доллара.
Должно существовать множество мировых валют – юань, евро, рубль, доллар, японская иена, другие – и быть примерно равнозначными. Не стоит отдавать предпочтение какой-то одной из них.