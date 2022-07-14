Казахстан решил переманить к себе уходящие из России компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для того, чтобы привлечь в страну иностранные компании, решившие покинуть Россию. Он объяснил, что принял такое решение в рамках «глобальной борьбы за инвестиционный капитал».

Благоприятные условия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на расширенном заседании правительства, что, несмотря на политические вызовы, страна развивается. Однако «инфляция не стоит на месте». Этот показатель уже достиг 14,5%, превысив уровень 2015 года. В Казахстане поручили ввести дифференцированные цены на нефтепродукты для транзита Правительство Казахстана должно определить дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного... 14 июля 10:19

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует Токаева ТАСС.

Глава государства напомнил, что уже поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

«В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», — посетовал президент.

По его словам, подобные проекты прежде всего реализуются в регионах. Поэтому спрос за их доведение до конечного результата будет не только с министров, но и с руководителей регионов.

«Мы будем соблюдать санкции»

29 марта помощник президента Казахстана Тимур Сулейменов во время своего визита в Брюссель дал интервью порталу Euractiv. Он заявил, что одна из целей его поездки – «продемонстрировать европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС». Токаев объявил выговоры министрам за просчеты по обеспечению сахаром Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в республике прослеживается замедление темпов... 14 июля 08:59

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы находимся в экономическом союзе с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — подчеркнул Сулейменов.

Он рассказал, что отказ от обхода санкций – «улица с двусторонним движением». С одной стороны, депутат парламента Великобритании призвал принять санкции против Казахстана, так как страна является членом Евразийского экономического союза. А с другой стороны власти государства, находящегося в центре Евразии, решили открыто заявить европейским партнерам о своих планах.

«Да, мы продолжим торговать с Россией. Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от лица или организации, находящейся под санкциями в Казахстане», — заявил помощник президента.

Он отметил, что в Казахстане военную спецоперацию России на Украине называют «войной». Россия рассматривает проекты строительства газовой генерации в Казахстане Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил, что Россия заинтересована в строительстве... 14 июля 07:31

«Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций», — подчеркнул Сулейменов.

В обход России

В том же интервью помощник президента отметил, что из-за конфликта на Украине Казахстан оказался отрезан от некоторых экспортных маршрутов.

5 июля российский суд приостановил прокачку нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. По нему поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. На нынешнем заседании Токаев назвал диверсификацию поставок нефти одной из главных задач, стоящих перед страной.

7 июля Токаев поручил властям страны диверсифицировать поставки нефти. Приоритетным он назвал Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря и ведет в страны Европы, минуя Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Токаева создать альтернативные маршруты для экспорта нефти, заявил, что оно вряд ли было политически мотивированным.

«Нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — сказал Песков.