Снятие санкций: США разрешили проводить покупки российских удобрений

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций в отношении России. Теперь разрешено проводить транзакции с Россией, связанные с поставками неорганических удобрений, семян, продуктов питания, лекарств и медоборудования. Эти предметы были исключены из списка санкций еще 24 февраля, но теперь их разрешается продавать и покупать, говорится в генеральной лицензии.

В генеральной лицензии Минфина США теперь разрешено проводить платежи, связанные с покупкой в России продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования, сообщается на сайте ведомства.

США также сняли ограничения на операции по торговле посевными материалами и отменили санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania GMBH и казахстанской «дочки» Альфа-банка.

Вышеуказанные товары были выведены из-под американских санкций еще 24 февраля. Санкции перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, воду в бутылках, живых животных и корма. Bloomberg: ЕС обсуждает отмену санкций против части россиян из-за слабых оснований Европейский союз (ЕС) ведет переговоры об отмене наложенных на некоторых россиян санкций после того, как... 14 июля 18:40

Кроме того, ограничения были отменены в отношении медицинских препаратов, медицинского оборудования и комплектующих и сопутствующего программного обеспечения. Был разрешен экспорт, импорт и реэкспорт.

В марте Минфин США снова обновил генеральную лицензию, уточнив правила ввоза российских товаров и вывоза американских товаров в Россию. Там утверждалось, что операции с указанными товарами будут запрещены, если в обработке транзакций каким-либо образом задействованы Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), Минфин РФ или любой из находящихся под санкциями российских банков. США вывели российские удобрения из-под санкций, опасаясь дефицита США смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита. Минфин США вывел из-под ограничений российские... 31 марта 13:25

Причины послаблений

Источники газеты «Коммерсантъ» тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.

Представители рынка сельскохозяйственных химикатов полагают, что снятие санкций США поможет вернуть привычную логистику — «киты» контейнерных перевозок заявили, что будут перевозить из РФ товары первой необходимости и гуманитарный груз.

Отменить могут даже пошлины на российские удобрения – но антидемпинговые меры пока продолжают действовать как в США, так и в Европе. TAC: власти США уничтожили фермерство из-за санкций против России Для американского сельского хозяйства настали сложные времена, пишет колумнист The American... 15 июня 10:22

В США 6% калийных, 20% — диаммонийфосфатных и 13% карбидных удобрений — российские. Европа зависит от химии из РФ сильнее примерно в два-три раза.

На фоне возможной переориентации российских производителей на азиатские рынки изменение товарных потоков может привести к нескольким месяцам дефицита удобрений в Европе и Америке, оценивали эксперты.

По мнению эксперта-юриста по трансграничным перевозкам Марии Любимовой, выданная Минфином США лицензия для российских удобрений показывает, насколько «зыбки правовые конструкции», а ограничительные меры по отношению к России могут смягчить «в самых чувствительных сферах».