«Амбиции страны усилились»: Bloomberg узнал о создании в России эталонной нефти

Правительство России разработало план по созданию национального эталона нефти в 2023 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Так оно стремится защитить себя от попыток Запада установить потолок цен на топливо из РФ для ограничения потока нефтедолларов в страну.

Национальный эталон нефти

Ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и Центральный банк планируют запустить торговлю национальным бенчмарком (эталоном нефти), в октябре следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции. Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке эталонной нефти для достижения достаточных объемов торговли и контроля ценообразования за период с марта по июль 2023 года. Министры финансов США и Японии обсудят ограничение цен на нефть из России Министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Шуничи Судзуки обсудят возможное ограничение цен... 12 июля 08:33

В статье говорится, что Россия уже более десяти лет безуспешно пытается создать свой собственный бенчмарк, так как объемы торгов были недостаточно высокими, чтобы установить общепринятый эталон.

«Амбиции страны усилились после того, как ее вторжение в Украину вызвало ряд западных нефтяных санкций. А в прошлом месяце страны «Большой семерки» договорились срочно изучить вопрос о том, как ограничить нефтяные доходы Москвы, установив верхний предел цен на ее нефть», — отметили авторы материала.

Они добавили, что основной экспортный сорт сырой нефти из России — Urals — обычно покупается и продается по цене, выраженной как дисконт по отношению к эталонной нефти марки Brent в Северном море. Но после начала военной спецоперации эта скидка значительно увеличилась, поскольку санкции снизили привлекательность Urals.

Bloomberg также сообщает, что два пожелавших остаться анонимными российских чиновника подтвердили продолжение работы над национальным эталонным сортом нефти. По их словам, Россия стремится «обеспечить возможность продажи своей нефти без какого-либо внешнего давления или ограничений».

«Один из чиновников заявил, что предложение «большой семерки» лишь еще раз доказало необходимость независимого российского эталона», — говорится в статье. Минфины США и Украины обсудили установление предела цены на российскую нефть Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили... 14 июля 01:02

Руководитель российской нефтедобывающей компании также на условиях анонимности подтвердил агентству, что с отечественными производителями нефти ведутся переговоры.

«Согласно документу, предложение все еще находится на ранней стадии, и правительственным органам еще предстоит определить, нужны ли стране какие-либо дополнительные правовые рамки для торговли эталонной нефтью», — заключили авторы материала.

«Потолок» цен на российскую нефть

6 июля Bloomberg сообщил, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. Об изучении вариантов ограничения стоимости топлива из России страны G7 договорились еще на саммите в конце июня.

По словам одного из источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена проводят несколько совещаний в неделю о ценовом пределе, пытаясь воплотить его в жизнь.

В статье говорится, что одна из проблем заключается в том, что механизм ограничения цен потребует от Евросоюза отмены некоторых санкций, принятых блоком в начале июня. Соединенные Штаты опасаются, что без этого к концу года стоимость топлива вновь сильно вырастет – по некоторым оценкам, — до 185 долларов за баррель. Reuters: Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива Агентство Reuters со ссылкой на рыночные данные и комментарии трейдеров написало, что объем импорта... 15 июля 08:07

Также отмечается, что Россия по-прежнему получает более 600 миллионов долларов в день от продажи нефти, несмотря на то, что некоторые государства отказались от ее поставок. РФ просто нарастила экспорт в другие страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 июля, что планы G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на нее.

«Если же «группа Семи» попытается реализовать свои, вполне себе можно назвать, авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы они — антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские», — сказала Захарова на брифинге.

Того же мнения придерживается и директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», — приводит его слова РИА «Новости».