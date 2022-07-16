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Бизнес

«Критически важный объект». «Газпром» требует от Siemens подтверждения возврата турбины

«Газпром» запросил у Siemens документы, разрешающие вывоз турбины «Северного потока» из Канады

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Jens Bttner/dpa/Global Look Press
«Газпром» официально обратился к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессионной станции «Портовая». В послании компании отмечается, что турбина – критически важный объект для газопровода «Северный поток».

Запрос «Газпрома»

«Газпром» сообщил на своем сайте, что направил свой запрос Siemens накануне, 15 июля. Российская компания попросила предоставить ей документы, которые «с учетом действующих санкционных режимов» Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток».

В российской компании также запросили документацию, подтверждающую, что группа компаний Siemens выполнила свои обязательства в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.

«Газпром» рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей»,

— говорится в сообщении российской компании.

13 июля в «Газпроме» рассказали, что не располагают «ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель».

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», — уточнили в компании.

«Застрявшая» турбина

В начале июня Канада приняла очередные санкции против России из-за военной спецоперации на Украине. К ограничениям добавился запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Всего были запрещены 28 видов деятельности, связанных со строительством и перевозкой, компьютерными, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Из-за новых ограничений в Канаде застряла турбина «Северного потока – 1», находящаяся там на ремонте. 14 июня «Газпром» был вынужден ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта»: поставки газа снизились до 100 млн куб. м в сутки. Уже 15 июня компания сообщила, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». После этого суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

Заложниками ситуации оказались страны Европы, получающие газ по «Северному потоку», включая Германию. Немецкие власти начали вести переговоры с Оттавой, пытаясь найти выход из ситуации.

9 июля стало известно, что, несмотря на протесты украинской стороны, канадские власти решили пойти на уступки. Было решено, что для соблюдения санкционных ограничений турбину доставят сначала в Германию, которая затем передаст ее «Газпрому».

Согласно информации ТАСС, группа компаний Siemens хочет после устранения всех формальностей как можно скорее вернуть турбину для «Северного потока» к месту эксплуатации.

А «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что отправка турбины состоится после 14 июля. Согласно информации издания, тогда турбина еще проходила испытания в Монреале. Весь процесс доставки транзитом через Германию может занять около двух недель, потом еще несколько дней займет установка турбины, поэтому вряд ли удастся запустить ее сразу после завершения плановых ремонтных работ на «Северном потоке», которые закончатся 21 июля.

Все поставки по «Северному потоку» прекратились 11 июля из-за планового 10-дневного техобслуживания. Сейчас Европа получает газ только по одной ветке через Украину. «Газпром» подает газ транзитом через газоизмерительную станцию «Суджа», а заявки на прокачку через «Сохрановку» отклоняет украинская сторона.

Накануне министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что, если газопровод «Северный поток – 1» не будет запущен после плановой инспекции, цены на голубое топливо взлетят.

«Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены взлетят до небес», — привело его слова издание Europower.

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