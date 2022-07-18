H&M уходит из России. Что делать, если на распродаже попался некачественный товар

Один из самых популярных у россиян производитель одежды H&M решил свернуть бизнес в РФ. Перед этим магазины компании в августе временно откроются для финальной распродажи. Как будет проходить ликвидация остатков и что делать пользователям в случае приобретения некачественного товара – в обзоре «Газеты.Ru».

Производитель одежды H&M Group объявил об окончательном уходе из России. Об этом говорится на сайте производителя одежды.

«После тщательного анализа мы считаем невозможным продолжить наш бизнес в России», — заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

В рамках ликвидации продукции компания с августа временно откроет физические магазины. H&M уточнила РИА Новости, что точной даты открытия магазинов для распродаж в России нет, это будет в августе, но не обязательно прямо с первого числа. По информации Mash, распродажа будет идти до тех пор, пока со склада не продадут все 15 млн единиц продукции. Онлайн-распродажи не будет, на вход будут установлены ограничения. У сотрудников пройдет своя распродажа со скидкой 25%.

У H&M 130 магазинов, расположенных в торговых центрах.

H&M Group 2 марта объявила о временной приостановке продаж в России из-за спецоперации на Украине. Позже производитель одежды выпустил отчет, в котором оценил потери от закрытия магазинов в РФ, Белоруссии и на Украине. По данным ретейлера, убытки во втором квартале достигли 1,2 млрд рублей.

H&M Group была основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России осуществляла деятельность с 2009 года.

Почему онлайна не будет

По словам экспертов, руководство компании решило отказаться от распродажи в интернете, чтобы избежать повторения ситуации с IKEA.

«Распродажа продукции H&M, очевидно, будет производиться со значительным дисконтом. Поэтому вполне можно было бы ожидать появления сопутствующих технических проблем, обусловленных большим количеством желающих приобрести товары по сниженным ценам. Пример IKEA — наглядное тому подтверждение», — считает партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский.

С ним согласилась доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Принимая во внимание выгодные локации магазинов H&M и проблемы с онлайном, руководство и приняло такое решение — при повышенном потоке потенциальных покупателей будут ограничения на вход. А очереди нередко привлекают посетителей, которые хотят получить дефицитный товар. За счет этого возможен более высокий спрос. Это позволит H&M уменьшить размер дисконта, а торговые центры получат больший трафик. Что положительно отразится на выручке», — считает Прикладова.

Как вернуть некачественный товар

Ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин указал, что финальные распродажи будут подчиняться требованиям закона «О защите прав потребителей». То есть вернуть или обменять вещь можно будет в течение 14 дней. Для этого товар не должен быть в употреблении, должен быть сохранен его товарный вид и упаковка. Наличие чека при этом желательно, но не обязательно. По словам Уткина, отказать в возврате только на основании отсутствия чека нельзя – это нарушение закона.

«Потребитель вправе предъявить к продавцу требования: о замене на товар этой же марки (модели, артикула), потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом покупной цены.

Клиент может потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или магазином», — рассказала о правах потребителя адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Виктория Большагина.

По словам юриста, можно отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками, добавила она.

«При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему из-за продажи товара ненадлежащего качества. В случае неисполнения требований потребителя, он может обратиться в Роспотребнадзор или в суд», — резюмировала Большагина.