«Это похоже на сигнал». Клиентам «Газпрома» объявили о форс-мажоре

Немецкие компании получили уведомление от российского «Газпрома», в котором им сообщают о возможных срывах поставок газа из-за «форс-мажора», передают западные агентства. В самом газовом холдинге никаких официальных заявлений по поводу письма не делали. В ФРГ опасаются, что предупреждение дано как «сигнал» о том, что после плановых ремонтных работ экспорт газа не возобновится. Ремонт должен быть завершен 21 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сразу две немецкие энергокомпании — Uniper и RWE — сообщили, что получили уведомление от российского «Газпрома» о возможном форс-мажоре при прокачке газа, передает Reuters. Письмо датировано 14 июля. «Северный поток — 1» отправили на ремонт. Что ждет Евросоюз Одним из последствий ремонта на трубопроводе «Северный поток — 1» станет... 11 июля 14:58

В самом «Газпроме» пока не делали никаких публичных заявлений.

Пункт о форс-мажоре является стандартным в деловых контрактах и описывает чрезвычайные обстоятельства, которые освобождают сторону от своих юридических обязательств.

По информации агентства, Uniper официально отклонила уведомление как необоснованное. В RWE не стали раскрывать содержание ответного письма. «Пожалуйста, поймите, что мы не можем комментировать его детали или наше юридическое заключение», — заявили в компании.

Источник Reuters, попросивший не называть его имени из-за деликатности вопроса, рассказал, что так называемый «форс-мажор» касается поставок по трубопроводу «Северный поток — 1», основному маршруту экспорта газа в Германию и за ее пределы.

Источники Bloomberg в свою очередь отмечают, что предупреждение о форс-мажоре является бессрочным.

«Это похоже на сигнал о том, что сокращение поставок может продолжаться дольше, чем запланировано», — говорит Тревор Сикорски, глава отдела природного газа, угля и углерода в Energy Aspects Ltd. По его словам, применять юридическую оговорку о форс-мажоре задним числом «по меньшей мере необычно». Сикорски прогнозирует, что европейские покупатели оспорят уведомление и потребуют компенсации. «Критически важный объект». «Газпром» требует от Siemens подтверждения возврата турбины «Газпром» официально обратился к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти... 16 июля 12:32

«Этот шаг может показаться довольно странным, потому что, в первую очередь, форс-мажор, заявленный продавцом, должен быть вне контроля продавца, что спорно, учитывая уровень вепонизации газа с начала конфликта», — считает Жан-Кристиан Хайнц, основатель консультационной фирмы Wideangle LNG и бывший трейдер. «И, во-вторых, форс-мажор следует сглаживать с помощью мер по смягчению последствий, которые на данном этапе не слишком очевидны», — добавляет он.

«Возможно также, что российское правительство радо усилить давление на Европу и использует эту техническую ситуацию как предлог для того, чтобы не возобновлять поставки», — полагает Джонатан Стерн, исследователь из Оксфордского института исследований.

Турбина возвращается, а поставки — нет?

В начале июня Канада приняла очередные санкции против России из-за военной спецоперации на Украине, запретив 28 видов деятельности, связанных со строительством и перевозкой, компьютерными, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов. Из-за новых ограничений в Канаде застрял газоперекачивающий агрегат Siemens. «В ногу или легкие»: Европа решает, куда выстрелила себе санкциями против России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радио Kossuth, что политика санкций не оправдала... 15 июля 23:16

14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину после ремонта.

9 июля Оттава решила все-таки вернуть отремонтированную турбину после многочисленных просьб Берлина. В Вашингтоне это решение поддержали. Еврокомиссия заявляла, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС. По информации газеты «Коммерсантъ», при отсутствии проблем с логистикой и таможней турбина будет доставлена ​​в Россию через пять-семь дней. В Siemens отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Никаких комментариев по поводу транспортировки», — подчеркнул представитель немецкой компании в беседе с РИА «Новости».

При этом в Минэкономики Германии заявляют, что турбину предполагалось использовать только с сентября. Это означает, что ее отсутствие не может быть реальной причиной сокращения поставок. «Это звучит как первый намек на то, что поставки газа по NS1, возможно, не возобновятся после окончания 10-дневного технического обслуживания», — заключает Ханс ван Клиф, старший экономист по энергетике в ABN Amro.

Поставки газа по «Северному потоку» были прекращены 11 июля. В Nord Stream AG заявили, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами». Ожидается, что они возобновятся 21 июля, после планового ремонта.

Одновременно с этим «Газпром» сегодня отчитался о рекордном объеме прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири». Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между российским холдингом и китайской компанией CNPC.

В Евросоюзе, в свою очередь, заявили о найденной замене российскому газу и надеются нарастить поставки газа из Азербайджана в 2,5 раза. «В ближайшие годы мы доведем объем до 20 млрд кубометров. В следующем году мы доведем объем до 12 млрд кубометров», — сообщила журналистам в Баку президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.