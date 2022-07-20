Санкционный обмен: какая судьба ожидает российских «дочек» западных банков

Евросоюз согласовал седьмой санкционный пакет против РФ, который обещает смягчение ограничительных мер в отношении ряда российских финансовых организаций. О том, чем вызван пересмотр ЕС собственных решений, почему ожидающиеся послабления не изменят погоду в банковском секторе и какие глобальные вызовы сохраняются на повестке у российских банков, в материале «Газеты.Ru».

Страны ЕС готовятся озвучить очередной санкционный пакет против России уже сегодня, 20 июля. Евросоюз намерен частично пересмотреть свои решения в отношении ряда российских финансовых организаций. Часть активов ВТБ, Новикомбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка ради экспорта продовольствия будут разблокированы. Источники, знакомые с документом ЕС, подчеркивают, что разблокировке подвергнутся исключительно средства или экономические ресурсы, которые «необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения».

Таким образом европейские чиновники демонстрируют готовность к непопулярным решениям на пути к укреплению продовольственной безопасности. Не стоит ожидать, что жизнь российских банков, оказавшихся под санкциями, станет заметно легче из-за послаблений ЕС. Одна из ключевых проблем заключается в том, что финансовые организации из России отстранены от управления своими европейскими «дочками», их активы за рубежом заморожены, банки не могут больше распоряжаться ими. Выйти из зарубежных активов у российских банков возможности нет: даже если представить, что европейский регулятор допустит сделки по продаже таких активов, существует высокая вероятность, что полученные средства будут заблокированы без какой-либо перспективы их получения в обозримом будущем.

Тупик в Европе

Первая волна санкционных мер пришлась как раз на банковский сектор РФ, который был вынужден оперативно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. ЦБ РФ оценил меры для обеспечения бесперебойного функционирования в условиях санкций со стороны российских банков как эффективные. По его оценкам, финансовые организации сохранили высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Тем не менее блокирующие санкции, отключение от системы международных переводов SWIFT, исключение приложений российских банков из магазинов приложений, сложности с переводами за границу стали тяжелым бременем для банковского сектора.

Кроме того, на финансовом рынке сложилась парадоксальная ситуация: российские банки оказались отстранены от управления своими европейскими «дочками». Эти активы стали недоступны, их невозможно продать даже иностранным покупателям, проявлявшим интерес к потенциальному приобретению.

«У нас был банк в Германии, отлично работающий банк, который в состоянии рассчитаться по всем своим обязательствам, вернуть все свои активы. Нас отстранили от управления, поставили своего управляющего, и говорят – ну вот сейчас банк расплатится со всеми, а потом вы можете даже продать свой банк, только деньги вам все равно не вернут: их просто заморозят на счетах», — рассказал Андрей Костин, глава ВТБ, дочерние структуры которого в Европе столкнулись с масштабными ограничениями.

При этом европейские банки изначально готовы были к обмену активами, но процесс застопорился, а потом и вовсе оказался заблокирован ввиду решения европейского регулятора, продиктованной в большей степени политической позицией ЕС. «Они хотели обменять, у них достаточно большой размер кредитов в России, им тоже деваться некуда, потому что вроде бы кредиты хорошие, но местные надзорные органы требуют от них 100-процентных резервов. Обеим сторонам выгодно», — сообщил Костин.

Симметричный ответ

В Минфине обратили внимание, что ситуация для российских банков в ЕС и для иностранных финансовых организаций, работающих в России, складывается диаметрально противоположная. «Дочки» западных банков продолжили работать в России и сохранили возможность вывода активов. Так, например, французская Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп сообщила об уходе из РФ и продаже своих активов – Росбанка и страхового бизнеса. В итоге сделка, детали которой не были раскрыты, завершилась в пользу холдинга «Интеррос капитал» Владимира Потанина.

Беспрепятственно ушли из России и чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, которые владели российским банком «Хоум Кредит». Активы были проданы группе частных инвесторов.

Однако, похоже, правила игры будут изменены. В новых реалиях иностранные банки не смогут выйти из активов в России до тех пор, пока аналогичные условия не будут созданы для российского бизнеса в Европе. «У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы) устраняют право акционера управлять – реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать (обращения), будем отклонять», — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По мнению депутата Государственной думы, главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова, такие меры оправданы. Более того, по его мнению, нужно действовать жестче и передать подразделения зарубежных банков, представленных в нашей стране, в доверительное управление российским банкам с госучастием – например, ВТБ, ПСБ и другим, что позволит исключить риски вывода капитала и усилит защиту финансовой системы страны. «Это решение позволит создать хорошую переговорную базу по судьбе наших активов за рубежом. Одновременно такое решение имеет и другие плюсы: сохранение рабочих мест и высококлассных специалистов в российских филиалах западных банков, стабилизация всей финансовой системы страны, которая будет застрахована от ухода крупных игроков, поддержка банков с государственным участием, пострадавших от действий западных государств», — отметил Гаврилов. Сегодня депутат направил соответствующий запрос на имя руководителя ЦБ.

Ранее вариант передачи «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка не исключили и в Минфине. Впрочем, А. Моисеев указывал, что пока данная мера не получила практического обсуждения. Однако он подчеркнул, что РФ готова принимать зеркальные меры по отношению к зарубежным компаниям, реагируя таким образом на решения представителей ЕС.