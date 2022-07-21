ЕС ослабил санкции в отношении российской авиаотрасли

Совет Евросоюза скорректировал ограничения на поставки ряда товаров для авиационной отрасли: европейским компаниям разрешили экспортировать продукцию в Россию, но лишь в той степени, в которой этого требуют стандарты безопасности ИКАО. На фоне кризиса в российской авиаотрасли в РФ могут вернуться самолеты модели Boeing 737 MAX, повторная сертификация которых в стране так и не была произведена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. При этом в рамках нового пакета европейские власти скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли. «Это временное решение»: Мантуров объяснил, при каких условиях отменят параллельный импорт Параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, может быть... 21 июля 17:17

Как говорится в заявлении Совета Европы, подобные послабления связаны с международными стандартами авиабезопасности ИКАО. «Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации», — подчеркивают в СЕ.

Кроме того, запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями «будет несколько ослаблен». ЕС также сделает исключения для сделок с сельскохозяйственной продукцией. «ЕС стремится избегать любых мер, которые могут привести к снижению уровня продовольственной безопасности во всем мире. Ни одна из мер, принятых сегодня или прежде по причине действий России по дестабилизации ситуации на Украине никак не касаются торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, включая пшеницу и удобрения, между Россией и третьими странами», — отмечается в заявлении.

Ограничения также не помешают третьим странам и их гражданам, работающим за пределами ЕС, покупать российские лекарства и медицинские изделия.

«ЕС твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать значительную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь», — заключают в СЕ.

Boeing 737 MAX вернутся

В Россию скоро снова смогут летать самолеты модели Boeing 737 MAX, Центр аэронавигационной информации уже опубликовал соответствующее уведомление (NOTAM). Авиационные власти РФ официально о снятии запрета на полеты лайнеров не объявляли. Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций накануне сообщила, что Россия разрешила белорусским компаниям выполнять в своем воздушном пространстве полеты Boeing 737 MAX. «Шестой с половиной пакет»: Евросоюз намерен ослабить часть санкций против России Евросоюз намерен принять в пятницу седьмой пакет санкций против России. Ожидается, что в него... 15 июля 16:24

При этом запрет снимается только для компаний из стран-«друзей», для перевозчиков из «недружественных стран» он по-прежнему действует.

Полеты Boeing 737 Max стали запрещать по всему миру после двух крупных катастроф, произошедших в Индонезии и Эфиопии с перерывом всего в пять месяцев — в 2018-м и 2019-м году. После долгого расследования в компании признали, что причиной крушений стала некорректная работа вспомогательной программы (MCAS), которая принудительно меняла положение стабилизатора самолета.

В итоге программа была изменена, и в ноябре 2020 года самолет Boeing 737 Max был вновь допущен к полетам в США, а чуть позже — в ЕС. В России повторную сертификацию судна не проводили.

По данным сервиса Flightradar, Boeing 737 Max есть в авиапарках Turkish Airlines, SСAT из Казахстана, Belavia из Белоруссии и других. После выпуска NOTAM самолет Belavia накануне уже пролетел над территорией Росcии. Лайнер выполнял рейс Минск — Тбилиси.

Санкции VS авиаотрасль

После начала российской спецоперации на Украине ЕС наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиаперевозчикам. Европейским компаниям также запретили оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию. Кроме того, страны Европы, Канада и США практически сразу закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. В кабмине Греции заявили, что не поддерживают предложение ЕС о сокращении потребления газа Официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому заявил, что страна не поддерживает предложение... 21 июля 16:36

В начале марта американская Boeing приостановила поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. Вскоре такие же меры принял европейский авиагигант Airbus.

В черный список по воздушной безопасности ЕС включили 21 российскую авиакомпанию, в том числе крупнейшие — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair.

По данным Минтранса на начало марта, российские авиакомпании эксплуатировали 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах были зарегистрированы больше половины — 739. Россия уже перевела их в отечественный авиационный реестр.