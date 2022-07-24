«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах». В ЕС не согласны сократить потребление газа

Несколько стран Евросоюза пытаются добиться исключений из плана Еврокомиссии по снижению зависимости от российского газа. Ранее ЕК предложила снизить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года. По данным Financial Times, европейские государства потребовали учитывать степень зависимости каждой страны от газа и предоставить исключения некоторым из них. Вопрос снижения зависимости от российских энергоносителей главы МИД стран ЕС рассмотрят 26 июля.

Страны Евросоюза добиваются исключений из планов Европейской комиссии по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения. «В убыток работать не будем»: Новак назвал условие, при котором Россия остановит поставки нефти Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что если Запад установит «потолок» цен на нефть... 21 июля 00:02

20 июля Еврокомиссия призвала страны ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года из опасений, что Россия может прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд куб. м газа. В Брюсселе считают полное отключение российского газа вероятным сценарием и призывают начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС.

Некоторые страны Европы не поддержали эту инициативу. Официально против выступили Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, в том числе Италия, Польша и Венгрия, сообщал Reuters.

По информации FT, европейские государства (газета не указала, какие именно) заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой отдельной страны от российского газа, а также объем топлива, который уже направлен в хранилища.

Государства — члены ЕС также предлагают сделать исключение для тех стран, у которых есть возможность поставлять газ другим членам Евросоюза. Кроме того, несколько отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, по мнению авторов документа, необходимо освободить от жестких требований.

«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — сказано в проекте документа.

FT уточняет, что по меньшей мере пять стран должны сделать специальный запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.

Министры энергетики стран Евросоюза 26 июля рассмотрят вопрос снижения зависимости от российских газа, нефти и угля, сообщал ранее представитель МИД Франции.

Влияние санкций на энергорынок

Экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк выразил мнение, что власти США собственноручно загоняют себя в тупик с помощью санкционной политики в отношении России. По его словам, именно санкции приводят к росту цен на энергоносители. Душ вместо ванны и подорожание тепла на 300%: как европейцы перезимуют без газа Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1»... 20 июля 16:17

«Пора перестать обвинять [президента РФ Владимира] Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — заявил Блэк.

Он считает, что Евросоюз действует по похожему принципу, когда говорит о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». По мнению экс-сенатора, ЕС не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вернуть отремонтированную турбину вовремя.

Блэк назвал политику западных стран иррациональной и разрушительной, поскольку она ведет к огромным экономическим потрясениям.

Рецессия в США

Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC заявила, что экономический рост в стране замедляется, хотя она не видит признаков рецессии. «Кольца и цепочки в санкциях не указаны»: ЕС оставил лазейку для покупки российского золота Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции против России работают, однако для достижения их... 17 июля 20:54

«Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен. Однако, полагает она, сейчас наблюдается «период перехода, когда рост замедляется». Министр считает, что есть способ удержать рынок труда и снизить инфляцию. Она также заявила, что снижение темпов роста экономики — это необходимое явление после ее роста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минфина США, упомянув о смерти Владимира Ленина.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — пошутила Захарова.

Ранее Йеллен сообщала, что в 2021 году в стране наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5%. Такая ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии. При этом она отметила, что высокие уровни занятости и потребительских расходов населения в данный момент доказывают, что речь о спаде сейчас не идет. На минувшей неделе Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении.