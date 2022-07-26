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Бизнес

«Нельзя исключать невероятные сценарии». В МИД предупредили, что россияне могут лишиться «шенгена»

В МИД России не исключили, что ЕС перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы, заявил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. По его словам, фактически «полностью приостановлена» выдача виз гражданам России консульскими учреждениями Чехии, Польши и стран Прибалтики. «Даже кажущиеся сейчас невероятными» сценарии не стоит исключать, добавил дипломат. В ЕС действительно высказывались идеи отменить для россиян «шенген», а несколько стран запретили выдачу виз.

Прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз не стоит исключать из возможных вариантов развития событий. Об этом в разговоре с ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

При этом, добавил дипломат, сейчас МИД наблюдает «фактически полную приостановку» оформления виз россиянам в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии на территории РФ.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.

По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.

При этом, отметил дипломат, если представить «реальностью ситуацию полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам», то Россия могла бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с теми странами Европы, которые «способны договариваться».

Некоторые страны ЕС уже прекратили выдавать визы гражданам России.

Кто прекратил выдачу виз

24 февраля, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Латвия и Литва приостановили выдачу виз гражданам РФ «в знак солидарности с Украиной и ее людьми, столкнувшимися с агрессивными действиями России».

Тогда же приостановить выдачу виз гражданам России решила Чехия. Власти республики также постановили закрыть российские генеральные консульства в Карловых Варах и Брно и свои дипломатические представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Страна отозвала послов из России и Белоруссии.

23 июня Чехия решила, что россиянам и белорусам не будут выдавать визы и вид на жительство до конца марта 2023 года.

10 марта приостановить выдачу виз россиянам решила Эстония. «В настоящее время планируется временно приостановить выдачу виз C и D гражданам России. Это касается прежде всего новых виз», — сказала министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.

25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что странам ЕС стоит остановить выдачу шенгенских виз россиянам. 19 апреля Польша приостановила выдачу виз в Калининграде из-за нехватки работников. 14 апреля МИД Польши заявил о практически полном прекращении выдачи виз польским консульством на территории Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что по решению властей РФ польское дипломатическое представительство и консульские учреждения лишились возможности пользоваться своими банковскими счетами, куда приходили визовые сборы. Ранее Польша решила выслать 45 российских дипломатов из-за «нестатусной деятельности», Москва ответила зеркальным выдворением 45 польских дипломатов.

30 мая посольство Дании в России приостановило прием документов на краткосрочные визы и ВНЖ.

Финский визовый вопрос

25 июля финские СМИ сообщили, что депутаты основных парламентских партий Финляндии поддержали отказ в выдаче российским гражданам туристических виз. Идею поддержали в ходе журналистского опроса агентства STT и телекомпании Yle члены Социал-демократической партии Финляндии (СДП), Коалиционной партии, партии «Истинные финны» и «Финляндского центра».

При этом министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что вопрос с визами для россиян следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, Финляндия не планирует в одностороннем порядке прекращать выдачу виз.

«Финляндия поддерживает общую санкционную политику Евросоюза. Но визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — сказала чиновница.

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