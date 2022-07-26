Союз УК предсказал рост платежа за коммуналку на «десятки процентов» из-за идеи Минстроя

Минстрой предложил включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры» — масштабного проекта цифровизации строительства и ЖКХ до 2030 года стоимостью почти 400 млрд руб. В союзе управляющих компаний не поддержали предложение министерства. Тарифы серьезно вырастут — и чтобы компенсировать их рост, придется снижать стоимость других услуг, объяснили в ассоциации.

«Рост платы будет просто колоссальный»

По информации «Коммерсанта», Минстрой направил предложение о дополнении платежек за коммуналку в правительство и профильным ведомствам.

В случае принятия этого предложения, тарифы на коммунальные услуги для россиян могут вырасти на десятки процентов и значительно выше инфляции — об этом «Газете.Ru» сообщили в экспертном совете Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» (всероссийском объединении управляющих многоквартирными домами).

«Рост стоимости коммунальных услуг, если «умные» счетчики заложат в тариф, может быть весьма существенным. Система эта дорогая и состоит из самого счетчика со встроенным NB-Fi радиомодулем (для передачи данных), антенны и программной оболочки с базой данных. Средняя цена такого счетчика — около 1500-2000 рублей, плюс установка. Условный дом в 100 квартир имеет минимум 200 счетчиков холодной и горячей воды. То есть это минимум 400 тысяч рублей только за оборудование без установки — и не считая эксплуатации. А еще сюда не заложено, что счетчиков может быть не два, а четыре на одну квартиру. Также в помещении могут быть теплосчетчики (если разводка горизонтальная), они еще дороже.

Таким образом, если все эти расходы перенести на жителей, рост платы за коммунальные услуги будет просто колоссальный — на десятки процентов и сильно выше инфляции», — рассказал член экспертного совета Павел Кузнецов.

Как пишет «Ъ», подорожание коммунальных тарифов не исключают и в самом Минстрое. Из проекта постановления следует, что идея министерства может вызвать рост платежа за коммунальные услуги выше инфляции. По последним прогнозам ЦБ, годовая инфляция в 2022-м в России будет колебаться в пределах 12-15%. При этом коммунальные платежи последние шесть лет росли на 3-6% в год.

Член экспертного совета «Р1» Ольга Гиличинская обратила внимание на то, что если в квитанции повысится цена одной строки (например, за воду и теплоснабжение, как предлагает Минстрой), нужно будет понижать цену другой: выше правительственного индекса плату поднимать нельзя.

«Правительство не станет повышать индексы. Значит за счет установки приборов учета будем снижать ремонты (речь идет о строке «содержание и ремонт» — «Газета.Ru»)? Мы и так по последним годам получаем высокие индексы-дефляторы: планы по инфляции были 4%, по факту она выше. Хоть бы эти корректировки куда-нибудь вписать», — объяснила Гиличинская.

Кроме того, по ее словам, передача полномочий по установке приборов учета ресурсникам вызывает больше вопросов, чем есть ответов: по собственности, обслуживанию, источниках финансирования на обслуживание, зонах ответственности, обмену информацией с УК.

Данную позицию поддержала еще один член экспертного совета — генеральный директор управляющей компании «Азбука быта» Татьяна Демина.

«При защите тарифов на тепловую энергию максимальный рост был 8%. Все затраты тогда под лупой разбирали. И есть еще предельный индекс. Поэтому, увы, данная инициатива не поможет», — уточнила Демина.

В Минэнерго и Минцифры переадресовали запрос «Газеты.Ru» о новой инициативе Минстроя в Федеральную антимонопольную службу. В пресс-службе ФАС не ответили на запрос на момент написания материала.

«Коммерсанту» в ФАС заявили, что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан». Меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними, считают в службе. В службе также подчеркивают, что возможность учета затрат, в том числе и на цифровизацию, уже предусмотрена законодательством: для этого требуется обосновать ее необходимость.

У коммунальщиков нет другого выхода

В РЭУ им. Г.В.Плеханова назвали предложение Минстроя обоснованным с точки зрения управляющих компаний.

«Масштабная программа диджитализации ЖКХ оценивается экспертами почти в 400 млрд рублей на период до 2030 года. Однозначно можно утверждать, что такими финансовыми ресурсами управляющие компании не располагают. В госбюджете на сектор ЖКХ в 2022 году заложено примерно 461 млрд рублей. То есть до 2030 года общие затраты на это направление можно оценить в 4 трлн рублей. Поэтому выход у коммунальщиков один – постараться интегрировать расходы на цифровую трансформацию в платежки населения», — считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

По его словам, при этом важно оставаться в рамках предельных индексов повышения оплаты за ЖКХ. В текущем году, очевидно, уровень инфляции будет выше заложенных предельных индексов, что ставит перед коммунальщиками ряд непростых задач. Одним из методов их решения может стать оплата цифровизации ЖКХ за счет денег, накопленных по программам капремонта.

«Идеологически это будет понятный и здравый маневр. Он будет поддержан подавляющим большинством населения. Ведь внедрение цифры позволит значительно повысить качество услуг, эффективность и износостойкость оборудования», — уверен Максимов.

Учитывая, что в среднем расходы на водоснабжение и тепло составляют 45-65% от общей суммы платежа, а ежемесячный платеж в городских агломерациях России в первой половине 2022 года — 6-12 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру с проживанием четырех человек, можно прогнозировать повышение платежа на 300-700 рублей, в зависимости от региона, указал Максимов. Наибольшим такое повышение, очевидно, будет в регионах с наименее развитой инфраструктурой и плотностью населения, добавил он.