Цены на газ приближаются к рекордным, Украина попросила США о помощи

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200 за тыс. кубометров на ожиданиях отключения еще одного газотурбинного двигателя на «Северном потоке». В Киеве уже заявили, что правительство намерено обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». Также сообщается о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву для обсуждения газовых поставок.

По данным торгов на вечер вторника, спотовая цена газа в Европе превысила $2200/тыс. кубометров на ожиданиях вывода из эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на «Северном потоке». Стоимость августовского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до $2244. 25 июля торги закрылись на уровне $1852, а в среднем с начала месяца котировки составили $1720.

В середине дня стоимость газа составила свыше $2000 за 1 тысячу куб. м. Исторический максимум зафиксирован 4 марта 2022 года, тогда спотовая цена взяла планку в $2300.

25 июля «Газпром» объявил о новом сокращении поставок газа в ЕС по «Северному потоку». С 27 июля компания снизит суточную производительность «Северного потока» до 33 млн куб. м газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания останавливает еще один турбинный агрегат Siеmens, который перекачивает топливо.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении холдинга. «Газпром» отключает еще одну турбину «Северного потока». Прокачка составит 20% от мощности «Газпром» с 27 июля снизит суточную производительность «Северного потока»... 25 июля 21:45

На фоне новостей о сокращении поставок пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» сделает заявление по поводу газопровода «Северный поток». Он признал, что есть проблемы и с другой турбиной, но выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации. Сложности возникают из-за введенных против России санкций, если бы их не было, вся работа проходила бы в оперативном порядке, отметил он.

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути», - сказал Песков.

В Европе паника

На фоне заявлений «Газпрома» президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что действия компании являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля Express: Европу ждет «кошмарный сценарий» после сокращения поставок по «Северному потоку» Обозреватель британской газеты Express Чарли Брэдли заявил, что Европа погрузится в «кошмарный... 26 июля 19:54

Утром 26 июля Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что планы «Газпрома» на очередное сокращение поставок газа являются признаком возможного прекращения поставок газа из России «в любой момент». Также она утверждает, что решить проблему с поставками газа возможно только «путем единства и солидарности».

«Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа», — заявила Симсон, добавив, что подземные хранилища газа по всему ЕС заполнены на 66% и их заполнение все еще продолжается, то есть и сейчас страны ЕС еще способны получать газа больше, чем они потребляют в летний сезон.

Также 26 июля немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила, что «Газпром» разрушил свой имидж надежного поставщика энергоресурсов из-за перебоев и сокращения поставок. Немецкая Wintershall Dea заявила, что «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика «Газпром» разрушил свой имидж надежного поставщика энергоресурсов из-за перебоев и сокращения... 26 июля 12:23

«Наблюдавшиеся последние пару недель сокращения и перебои в поставках «Газпрома» подорвали доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в Европу. Доверие, которое строилось десятилетиями. И я должен сказать, что это крайне удручающе», — заявил глава Wintershall Dea Марио Мерен.

В агентстве Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российским властям, заявили, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.

Киев взывает к Вашингтону

Днем 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». Он подчеркнул, что это необходимо «для стабильного прохождения отопительного сезона».

«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — отметил глава украинского кабмина.

Foreign Policy: Украина предлагает заключить с США «соглашение о ленд-лизе» для поставок СПГ Представители энергетического сектора Украины предлагают заключить с США «соглашение... 15 июня 02:48

Ранее об этом предложении украинских властей сообщило издание Foreign Policy. Благодаря такому соглашению Соединенные Штаты должны предоставить Украине шесть млрд кубометров СПГ. Поскольку у Киева нет своих терминалов, то газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Украинская сторона планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

Переговорщик в Москве

Днем 26 июля стало известно, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву. Der Spiegel со ссылкой на супругу экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер утверждает, что политик находится в столице для участия в переговорах по энергетике.

«Он <…> ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — сказала изданию жена Шредера. В Польше заявили, что не боятся остаться без газа после заявлений «Газпрома» Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что в республике не боятся остаться... 26 июля 22:08

По информации Spiegel, в центре переговоров с Шредером якобы фигурируют поставки газа через «Северный поток — 1». Вопрос о том, с кем Шредер будет вести переговоры, остается открытым.

В свою очередь ведомство канцлера ФРГ не задействовано в организации зарубежных поездок бывшего главы немецкого правительства. Посольство Германии в Москве также не принимало участие в организации поездки экс-канцлера.

Песков, в свою очередь, заявил, что не исключает возможных переговоров российской стороны со Шредером, однако встречи с президентом России Владимиром Путиным в планах нет.

19 мая бундестаг лишил Шредера части привилегий, положенных экс-главам правительства, — офиса в парламенте и сотрудников. При этом за 78-летним Шредером сохранили право на ежемесячную пенсию и охрану. Немецкое издание Bild сообщало, что Шредеру грозит исключение из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по суду из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным и работы на российские компании.

Зачем перекрывать трубу

Проблемы в работе компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей прокачку газа по «Северному потоку», начались в июне. 14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». ICE: цены на газ в Европе ускорили рост почти до 14% на фоне ситуации с «Северным потоком» В Европе цены на газ ускорили темпы роста почти до 14% и впервые с начала марта превысили... 26 июля 22:08

«Газпром» сообщил, что это произошло в том числе из-за задержек в работе компании Siemens, которая не смогла в срок вернуть из Канады турбину, необходимую для работы. Siemens объяснила это санкциями: одна из турбин ремонтировалась в Канаде и оказалась заблокированной, когда Оттава ввела санкции против России.

Прокачку газа по «Северному потоку» сократили до 67 млн куб. м. в сутки. Так, с середины июня прокачка топлива через газопровод велась на 40% от планового объема.