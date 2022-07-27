Впервые за 20 лет: Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях

Стоимость уведомлений Сбербанка о банковских операциях изменится впервые за последние 20 лет – в зависимости от типа карты оплата составит 40 или 70 рублей в месяц, при этом у клиентов есть возможность снизить эти затраты и даже получать услугу бесплатно. В банке необходимость изменения тарифов объясняют возросшим количеством транзакций и расширением функциональности сервиса уведомлений. По мнению экспертов, возросшая плата за услугу положительно скажется на состоянии конкурентной среды в российской банковской сфере.

Удвоенная активность

Стоимость услуги «Уведомления об операциях» для клиентов Сбербанка изменится с 1 августа текущего года. Теперь в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 руб. в месяц. Исключение составят кредитные и некоторые премиальные карты, плата за уведомления по которым останется нулевой. Напомним, что на данный момент для держателей классических дебетовых карт стоимость услуги составляет 60 руб. в месяц, а для базовых карт, в том числе социальных и студенческих – 30 руб.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — прокомментировали ситуацию в Сбербанке.

В частности, за этот период существенно изменилась и сама услуга – были добавлены push-уведомления, уведомления по вкладам/счетам и возможность управлять услугой в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Как экономить

При этом у клиентов банка остается возможность получать услугу бесплатно или существенно экономить на ней.



Например, если оформить подписку СберПрайм+ то уведомления об операциях по СберКарте станут бесплатными. Не имея подписки уведомления тоже можно получать бесплатно, если выполнить одно из условий: хранить на СберКарте от 150 000 руб. или ежемесячно тратить от 75 000 руб.

Уведомления от банка можно получать разными способами: в СМС с номера 900 или в формате push-сообщений от приложения «СберБанк Онлайн» (для пользователей Android). В Сбербанке подчеркивают, что плата взимается за услугу уведомлений в целом, а не отдельно за каждую смс.

А как у других

Несмотря на подорожание услуги, в Сбербанке уведомления все равно будут стоить на уровне других банков или дешевле. Так, в «Альфа банке» и «Открытии» стоимость услуги уведомлений составляет — 99 руб. В ВТБ и банке «Тинькофф» получение сообщений об операциях обойдется в 59 руб. ежемесячно, в Райффайзенбанке – в 60 руб., клиенты «Почта банка» тратят по 69 руб. При этом ни в одном из этих банков нет возможности дисконта на уведомления для социальной категории граждан или возможности бесплатного информирования по кредитным картам, следует из информации на сайтах банков.

При желании клиент всегда может отключить услугу уведомлений от банка – в этом случае он будет получать только технические коды для подтверждения бесконтактных операций. Однако весьма скромная ежемесячная плата дает массу преимуществ, что делает такую экономию сомнительной.

Деньги под контролем

Так, благодаря уведомлениям клиент всегда знает свой актуальный баланс после покупок, переводов или зачислений, что позволяет планировать дальнейшую финансовую активность и всегда быть в курсе имеющегося в наличии бюджета. Банк информирует не только о последних платежах и переводах по карте, но и о рисковых операциях по вкладам — списаниях, открытии или закрытии доверенности, позволяя держать ситуацию с финансами под контролем.

Отметим, что банк сообщает не только об успешных, но и о неудавшихся операциях по карте или счету, что может послужить дополнительной защитой от действий злоумышленников или обратит внимание на нехватку денег на счете.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота констатирует, что услуга смс-уведомлений давно стала привычной для российских потребителей финансовых услуг. Большинство клиентов, по его словам, отмечают удобство информирования банком о совершенных операциях и изменении остатков по счетам.

«Нельзя не обратить внимание на рост издержек российских банков, в особенности в категории высокотехнологичных услуг, где банки используют услуги электронной связи, коммуникационное и серверное оборудование. Очевидно, что стоимость таких услуг должна была вырасти для клиентов. Несмотря на рост издержек, оперативное информирование клиентов о совершенных операциях в текущих условиях обретает высший приоритет, поскольку позволяет предупредить или дезавуировать действия мошенников, которые активизировались в последнее время», — уверен он.

По мнению эксперта, возросшая плата за уведомления стимулирует клиентов, имеющих несколько карт, проанализировать их полезность и сократить число используемых банков и их продуктов, тем самым выбрав наиболее выгодные условия и повысив эффективность использования денежных средств.

«В конечном счете это повышает уровень конкурентной среды, заставляя банки предлагать выгодные клиентам опции и бонусы», — резюмировал Андрей Бархота.