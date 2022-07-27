G7 установила сроки введения и параметры потолка цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7. Планируется, что цена должна превышать стоимость добычи, но быть ниже рыночной.

Агентство Reuters сообщило, что страны G7 планируют к 5 декабря 2022 года установить потолок цен на российскую нефть. Отмечается, что цена должна превышать стоимость добычи, однако быть ниже рыночной.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.

Отмечается, что диапазон цены будет формироваться из принципа, по которому у России будет «стимул продолжать качать (нефть)».

23 июля президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле. По его словам, наращивание добычи нефти в США и ее высвобождение из американского стратегического резерва сработало в настоящий момент.

При этом он высказал уверенность, что американские нефтегазовые компании сейчас получают сверхприбыли и должны направить эти средства на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей. Введение «глобального потолка цен на российскую нефть», по мнению Байдена, должно стать следующим шагом, побочным эффектом которого станет снижение цен на бензин на американских заправках.

Как еще хотят наказать Россию

27 июля стало известно, что сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Как заявил политик, КНР поддерживает спецоперацию на Украине, покупая российскую нефть. В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против... 27 июля 10:35

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России. – «Газета.Ru») в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — сказал он.

Законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). Агентство Bloomberg отметило, что инициатива противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, и она имеет мало шансов на одобрение в сенате.

В публикации указывается, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что также приведет к росту цен на рынке.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на американский санкционный законопроект и заявил, что в Кремле ожидают, что инициатива против поставок российских энергоносителей в Китай не будет развиваться.

«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», — объяснил Песков.

По его словам, законопроект инициировали не в американском правительстве. Автором идеи, как добавил Песков, выступил только один политик. Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку российской нефти Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что КНР решительно выступает против введения... 27 июля 13:21

В свою очередь представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что КНР выступает против введения американских санкций против компаний и юридических лиц, которые собираются закупать российскую нефть и газ

«Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции. Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил Чжао.

Азия качает вопреки

21 апреля японская газета Nikkei со ссылкой на данные Refinitiv сообщила, что азиатские страны продолжают закупать у России крупные объемы нефти, несмотря на ситуацию на Украине и антироссийских санкций. К тому моменту Россию покинули 380 танкеров – больше, чем за тот же период 2021 года. Из них 115 танкеров направились в страны Азии: 52 – в Китай, 28 – в Южную Корею, 25 – в Индию, девять – в Японию и один – в Малайзию. Авторы статьи отметили, что поставки в Индию тогда увеличились в восемь раз, а в Китай – на 33%. Вразрез с политикой Байдена: в США призвали наказать Китай за покупку российской нефти Сенатор-республиканец Марко Рубио предложил ввести санкции против Китая за то, что страна импортирует... 27 июля 10:35

Интерес азиатских стран к российской нефти связан с падением стоимости марки Urals на 30%, следует из данных Refinitiv. При этом западные страны, включая США и Великобританию, заявили о прекращении закупок российского топлива. Все это «сделало российское топливо привлекательным» для стран, которые не опасаются внимания общественности к их закупкам.

20 июня стало известно, что Китай в мае увеличил закупки российской нефти на четверть по сравнению с апрелем. Месячный объем поставок побил рекорд. Рост закупок составил 55%. Пекин купил почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. А в апреле этот показатель находился на уровне 1,59 млн баррелей в сутки.