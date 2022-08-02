Крупные банки начали увеличивать лимиты по кредитным картам

С конца июля клиентам российских банков стали чаще приходить сообщения об увеличении кредитных лимитов по карточкам. Тенденцию «Газете.Ru» подтвердили и в самих финансовых организациях. Средний размер кредитных лимитов постепенно возвращается на уровень начала 2022 года — 70-75 тыс. рублей. Однако эксперты предупреждают: ослабление курса рубля к доллару и высокий уровень инфляции сделают кредиты менее доступными. К концу года риски невыплат могут существенно вырасти.

Кредитование восстанавливается

Весной 2022 года объемы необеспеченного потребительского кредитования сокращались, хотя и не сильно. Россияне меньше брали потребкредитов из-за высоких ставок, рисков и общей неопределенности на финансовом рынке. В Центробанке отмечали, что из-за достаточно жестких стандартов выдачи и высокой ключевой ставки среди финансово благополучных заемщиков не было спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане могли не подходить под критерии получения ссуд.

Однако уже летом рынок потребкредотования в России стал постепенно восстанавливаться. В отчете ЦБ о развитии банковского сектора за июнь отмечалось, что прирост объемов выдач за первый летний месяц составил 0,2% после трехмесячного сокращения (-0,4% в мае, -1,5% в апреле и -1,9% в марте). С одной стороны, в июне активизировался спрос из-за снижения ставок, с другой — банки смягчили требования к потенциальным заемщикам. Россияне стали хуже платить по всем кредитам В мае 2022 года по сравнению с апрелем выросла просрочка по всем видам кредитов... 30 июня 00:35

Что говорят в крупных банках

Клиенты разных российских банков сообщают, что с конца июля им стали чаще приходить сообщения об увеличении кредитных лимитов по карточкам. Корреспондентам «Газеты.Ru» тоже приходили подобные предложения. Крупные банки, входящие в топ-30 по уровню капитализации, подтвердили тренд.

В пресс-службе банка «Открытие» заявили, что на рынке действительно растет необеспеченное потребительское кредитование.

«С начала второго квартала банк «Открытие» месяц к месяцу наращивает продажи кредитных карт, а в июне был поставлен исторический рекорд для банка по выдачам. Спрос на кредиты наличными во втором квартале относительно первого вырос на треть. Банк не планирует общее повышение лимитов по кредитным продуктам, при этом возможны изменения для отдельных категорий заемщиков, которые могут повлиять на лимит», — подчеркнули в пресс-службе банка. От ЦБ ждут снижения ключевой ставки. Банки готовят более дешевую ипотеку 22 июля ЦБ примет очередное решение по уровню ключевой ставки. В банковском сообществе... 22 июля 06:15

В МТС Банке отметили, что корректируют доступные кредитные лимиты как при принятии решения о выдаче кредитных карт, так и для действующих клиентов. «Сейчас прогноз банка улучшается относительно весеннего периода, поэтому корректировки по лимитам также будут положительными», — резюмировали в пресс-службе финансовой организации.

В банке РНКБ заявили, что регулярно расширяют лимиты по кредитным картам. Чем больше клиент пользуется карточкой, тем выше шансы увеличить размер доступной суммы.

«Лимиты рассчитываются индивидуально для каждого клиента исходя из его платежеспособности, активности использования карты, недопущению возникновения просроченной задолженности и т.п. Увеличение может составить от 10% до 100% от действующего лимита», — отметили в пресс-службе РНКБ.

В наибольшей степени лимиты растут для клиентов, получающих регулярный доход на карту банка. К их числу относятся владельцы зарплатных карт банка, пенсионеры и самозанятые, добавили в РНКБ. ЦБ вновь снизит ключевую ставку 22 июля. Что это значит 22 июля ЦБ снизит ключевую ставку до значений 8,5% — 9% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru»... 15 июля 07:15

Возможность увеличения лимитов по кредитным картам допустили и в «Совкомбанке». Сейчас клиентам доступна карточка «Халва». Размер лимита регулярно пересматривается и может быть увеличен при активном использовании. Также банк может повысить размер доступных денежных средств по запросу клиента.

В «Почта Банке» отметили резкий рост спроса россиян на кредитные карты в начале лета. Вместе с этим выросли и средние суммы выдач.

«В июне портфель кредитных карт в нашем банке вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с маем спрос на кредиты вырос на 56%. Вместе с ростом объемов кредитования увеличивается и средняя сумма выдач — ежемесячно примерно на 10%», — резюмировали в пресс-службе банка.

Станут ли кредиты доступнее

Средние лимиты по выданным кредитным картам действительно, хоть и незначительно, но увеличились, подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. В июне 2022 года этот показатель составил 70 тыс. рублей, в мае — 69 тыс.

«По сравнению с маем, средний размер лимитов увеличился на 1,4%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021-го средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 2,8% (в мае 2021 года — 68,1 тыс. руб.). Весь 2021 год и начало 2022-го лимиты были на стабильном уровне — 70-75 тыс. рублей. Сейчас эти показатели постепенно возвращаются на досанкционный уровень», — отметил Волков. Какой курс рубля выгоден разным отраслям экономики России В Минпромторге назвали «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар главным риском... 12 июля 15:15

Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что тенденция снижения банковских ставок замедлится осенью 2022 года, что негативно повлияет на доступность кредитования.

«Снижение ключевой ставки на 1-3 процентных пункта за последние месяцы, конечно, делает кредиты более привлекательными, но относительный положительный эффект сведет на нет снижение реальных доходов населения и высокая инфляция. Риски невыплат по кредитам к концу года могут существенно вырасти.

Курс нацвалюты за месяц ослабел к доллару на 10 рублей, увеличение параллельного импорта приведет к росту инфляции. Нынешний уровень ключевой ставки с большой долей вероятности станет нижним пределом», — заключил Николаев.