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Бизнес

В Германии нашли турбину для «Северного потока». Ее покажут Шольцу

Siemens сообщила, что Шольц осмотрит турбину для «Северного потока» перед отправкой в РФ

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nord-stream.ru
Необходимая для полномасштабной работы «Северного потока» турбина по-прежнему находится в ФРГ. В среду механизм должен осмотреть немецкий канцлер Олаф Шольц, хотя еще в понедельник в правительстве ФРГ заявляли, что им неизвестно «физическое местонахождение» агрегата. С 27 июля газопровод работает лишь на 20% мощности, а немецкие власти обвиняют Россию в срыве поставок газа.

Турбина SGT-A35, необходимая для полноценной работы газопровода «Северный поток» и насосной станции «Портовая», в настоящий момент находится в Германии. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

В среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается посетить производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Вестфалии. Там он должен осмотреть турбину.

«[Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию»,

— публикует выдержку из приглашения на мероприятие от Siemens Energy агентство Reuters.

Еще 1 августа представитель немецкого правительства заявил, что не может назвать точное местонахождение турбины. «Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно», — заявил на брифинге в Берлине заместитель пресс-секретаря кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

После планового техобслуживания СП возобновил работу 21 июля. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов в сутки – пропускной мощности в июне, до ремонта.

С 27 июля «Северный поток» задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной турбины.

«Газпром» объяснял ограничение задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод и были отправлены за рубеж на ремонт. «В рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов и горячий резерв такой же мощности. Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 54 МВт каждый», — пояснил представитель «Газпрома» Маркелов.

Европейские политики периодически заявляют, что реальной причиной падения объемов поставок российского газа не могут быть проблемы с турбинами. 15 июня официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен с оценкой министра экономики ФРГ Роберта Хабека ситуации с сокращением поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Хабек ранее назвал причины политическими. «Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе», — заявил Хебештрайт.

Однако российская сторона заявляет, что ситуация с турбинами объясняется техническими причинами. При этом возвращение турбины застопорилось из-за политики санкций Канады.

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — говорил также президент РФ Владимир Путин.

Один из механизмов сделан в Канаде компанией Siemens Energy, ранее был отправлен в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении РФ производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил вернуть турбину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не владеет информацией о местонахождении турбины для «Северного потока». Он также указал, что за подобными сведениями следует обращаться в «Газпром».

21 июля Reuters отмечал, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны. Агентство утверждает, что турбина для «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ, так как Российская Федерация не дала разрешение на ее транспортировку обратно.

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