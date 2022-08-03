Лидер АДГ Хрупалла призвал Берлин снять «бессмысленные» санкции с России

«Бессмысленные санкции»
Тино Хрупалла считает санкционную политику Германии «бессмысленной», он уверен, что она больше вредит ФРГ, чем России. Поэтому политик призвал «положить ей конец». Лидер АДГ также убежден, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» не должен быть табуирован.
«Цель (Германии) должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее облегчить бремя граждан и предприятий путем жесткого снижения налогов на энергию, покупки и подоходный налог. Только так можно предотвратить осенью энергетическую и социальную катастрофу», — приводит слова Хрупаллы издание Freie Welt.
Выступая в Бундестаге, он также осудил план правительства страны по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. Для поддержки газовых импортеров с этого октября до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число дополнительных расходов в год. Предполагается, что это позволит компаниям — поставщикам газа продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен.
«Правительство постепенно раскрывает перед гражданами драматические последствия своих фатальных политических решений. Неприемлемо, что потребители сейчас обременены дополнительными расходами на газовые компании, которые им приходится платить за краткосрочную и дорогостоящую замену российского газа», — заявил глава АДГ.
Он отметил, что дополнительные расходы, которые могут достигать в год 1000 евро, как это признал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в дополнение к повышенным ценам на газ, «больше не по силам многим частным домохозяйствам». Хрупалла подчеркнул, что «бесчисленное количество граждан, которым уже не хватает денег, все глубже погружаются в нищету».
«Надбавка за газ необходима не для того, чтобы сохранить газоснабжение предстоящей зимой, как утверждает правительство, а <…> (для) бессмысленной санкционной политики, которая вредит Германии больше, чем России. С этим нужно покончить», — заключил политик.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер также поддержал скорейший запуск «Северного потока — 2» ради снижения финансовой нагрузки на европейцев.
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обеими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — сказал он в интервью журналу Stern.
По его мнению, из-за дефицита газа страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет.
«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода «Северный поток — 2»? Почему?» — заключил он.
Газ все равно останется российским
Хрупалла не единственный, кто критикует политику немецких властей. 29 июля глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия все еще нуждается в российском газе, поэтому для поставок, если не будет других вариантов, нужно использовать трубопровод «Северный поток — 2».
«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока — 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — сказал Эрнст.
Хотя политик выступает против военной спецоперации России на Украине, он считает, что вопрос обеспечения ФРГ газом не должен рассматриваться в контексте санкций. Он уверен, что «нужно использовать все, чтобы обеспечить газоснабжение».
«Если Роберт Хабек настаивает на том, чтобы Россия выполняла контракты, то это говорит о том, что газ нужен. И все равно, по какому каналу он доставляется», — подчеркнул Эрнст.
По его мнению, полное отсутствие поставок российского газа может стать «социальной взрывчаткой» для Германии. Политик заключил, что считает необходимым начать переговоры с Россией по поводу будущего энергообеспечения.
Запуск «Северного потока — 2»
За запуск «Северного потока – 2» также выступили мэры семи небольших городов на немецком острове Рюген. 27 июля стало известно, что они обратились к региональному правительству с призывом ввести в эксплуатацию газопровод, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.
Как сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо градоначальников, обращение поддержали в том числе главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина и Бинцера. Документ они направили премьер-министру земли Мекленбург — Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», — заявили мэры.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, но работы задержались из-за санкций США. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Однако «Северный поток — 2» пока так и не был сертифицирован ФРГ.
Из-за снижения поставок по «Северному потоку — 1» Германия начала испытывать сложности с получением необходимых объемов газа.