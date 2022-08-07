«Меняет курс». Первое судно с украинским зерном не пришло в Триполи

В Ливане сообщили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном. Судно Razoni, перевозящее 26 тыс. тонн кукурузы, изменило первоначальный маршрут до порта Триполи и, видимо, ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения, заявил министр транспорта Ливана. Посольство Украины в стране сообщило, что судно «задерживается» и «не прибывает сегодня», как ожидалось ранее.

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил свой изначальный курс и, вероятно, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия. «Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что застрявшее в украинских портах зерно начнут вывозить... 23 июля 18:43

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс! Данные указывают на то, что оно ждет указаний об определении своего нового пункта назначения», — заявил министр.

Посольство Украины в Ливане ранее сообщило агентству Reuters, что судно «задерживается» и «не прибывает сегодня». При этом в дипмиссии ничего не сказали о новой дате прибытия и причине задержки.

6 августа ТАСС со ссылкой на источник в портовой администрации сообщил, что сухогруз изменил маршрут и прибудет в Триполи утром 9 августа.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Marine Traffic, 6 августа Razoni изменило свой статус на «заказ». Это означает, что судно ожидает, когда кто-нибудь купит его груз.

Сухогруз везет кукурузу, которая пойдет на корм для кур, в рамках реализации соглашения, достигнутого в Стамбуле 22 июля.

Какой путь преодолело судно

Корабль Razoni покинул украинский порт 1 августа в рамках «продуктовой сделки» между Россией, Украиной, ООН и Турцией. По данным турецкого Минобороны, судно под флагом Сьерра-Леоне отправилось в Ливан с 26 тыс. тонн кукурузы на борту.

Вечером 2 августа корабль прибыл в Стамбул, где его проверили на наличие боеприпасов или оружия.

К 4 августа сухогруз пересек проливы Босфор и Дарданеллы и вышел в международные воды. Ожидалось, что 7 августа он достигнет порта Триполи.

Доставка украинского зерна

Спустя несколько дней после отправки Razoni еще три сухогруза (Navistar, Rojen и Polarnet) также вышли из украинских портов и направились в Стамбул. В Минобороны Турции уточнили, что Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тыс. тонн кукурузы. Зерновая эпопея Украины: о чем договорились Москва, Киев, Анкара и ООН Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу... 23 июля 08:20

Rojen отправился из Черноморска в Великобританию. На борту судна 13 тыс. тонн кукурузы. Корабль под Мальтийским флагом «должен прибыть в Великобританию 14 августа», указывал телеканал ITV со ссылкой на источник.

Сухогруз Polarnet, который тоже вышел из Черноморска, передвигается под турецким флагом. На его борту 12 тыс. тонн кукурузы. Конечная цель доставки — порт Карасу.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отправку трех сухогрузов с зерном из морских портов страны.

«Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт — из Одессы, из Черноморска. Почти 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска следует и первое с 24 февраля новое судно на загрузку», — сообщил он.

Президент Украины назвал главной задачей постоянное наращивание экспорта.

«Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в этом году в Европе большой спрос на импортное продовольствие.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия подписала с Турцией 22 июля. Украинская делегация подписала аналогичную часть соглашения отдельно от представителей РФ. В соответствии с договоренностями стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море для кораблей с зерном. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие. За безопасным проходом судов по гуманитарному морскому коридору следит совместный координационный центр в Стамбуле.