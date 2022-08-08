Просрочка на пять месяцев. Названа причина отказа от украинского зерна в Ливане

Неожиданный поворот произошел в истории с зерном из украинских портов – покупатель отказался от первой партии, сообщает посольство Украины в Бейруте. Судно под флагом Сьерра-Леоне вышло из Одессы неделю назад и направлялось в Триполи в Ливане, однако туда оно заходить не будет из-за отказа покупателя. Причиной срыва сделки стала задержка доставки более чем на пять месяцев.

Посольство Украины в Ливане сообщает, что покупатель отказался от первой партии украинского зерна, отправленного неделей ранее из порта Одессы. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Согласно информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался получить груз из-за задержки в доставке (более пяти месяцев). Так что теперь поставщик груза ищет другого покупателя», — заявили в посольстве.

Там отметили, что покупатель может находиться как в ливанском Триполи, так и в порту другой страны.

Сухогруз Razoni, находящийся в море под флагом Сьерра-Леоне, должен был зайти в ливанский порт Триполи. На борту судна находится 26 тыс. тонн кукурузы. Источник в администрации порта заявил ТАСС, что поставщик ищет нового покупателя для украинского зерна.

«Ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы. По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа», — говорится в сообщении агентства.

В какой именно порт может направиться судно – неизвестно. «Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», — добавил собеседник издания.

Сервис отслеживания судов Marine Traffic сообщает, что в соответствующей графе «конечный пункт следования» статус Razoni изменен на «заказ». Это означает, что капитан судна ожидает, когда найдется новый покупатель украинской кукурузы.

Razoni покинул порт Одессы 1 августа. Спустя три дня сотрудники стамбульского Совместного координационного центра провели досмотр сухогруза при входе в пролив Босфор. Делегация в составе 20 представителей Турции, России, Украины и ООН проверила документацию на сельхозпродукцию. Путин лично поблагодарил Эрдогана за вклад в достижение договоренностей по зерну Президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом... 06 августа 08:11

22 июля в Стамбуле между четырьмя сторонами был подписан пакет документов, которые должны помочь решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Спустя несколько дней после отправки Razoni еще три сухогруза (Navistar, Rojen и Polarnet) также вышли из украинских портов и направились в Стамбул. В Минобороны Турции уточнили, что Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тыс. тонн кукурузы.

Rojen отправился из Черноморска в Великобританию. На борту судна 13 тыс. тонн кукурузы. Корабль под Мальтийским флагом «должен прибыть в Великобританию 14 августа», указывал телеканал ITV со ссылкой на источник. Сухогруз Polarnet, который тоже вышел из Черноморска, передвигается под турецким флагом. На его борту 12 тыс. тонн кукурузы. Конечная цель доставки — порт Карасу. «Меняет курс». Первое судно с украинским зерном не пришло в Триполи В Ливане сообщили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном. Судно Razoni... 07 августа 21:54

5 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отправку трех сухогрузов с зерном из морских портов страны.

«Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт — из Одессы, из Черноморска. Почти 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска следует и первое с 24 февраля новое судно на загрузку», — сообщил он.

Президент Украины назвал главной задачей постоянное наращивание экспорта. «Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там», — подчеркнул Зеленский.