Кэшбэк милями: осталась ли выгода в новых условиях

Дороговизна обслуживания банковских карт с кэшбэком милями, сложность оплаты бонусами в текущей ситуации и сужение сферы их применения делают такие продукты российских банков непривлекательными для россиян. Эксперты полагают, что и сами кредитные организации сокращают мильные проекты, так как сейчас им будет сложно поддерживать работу таких карт: скорее всего, это потребует дополнительных затрат и введения отдельной платы либо за открытие, либо за обслуживание.

Изменение рынка

Заядлые путешественники или те, кто часто летает в командировки, оплачивая поездки своей банковской картой, уже привыкли к бонусным программам банков по картам с возможностью накопить мили. Однако, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в первом полугодии 2022 года выездной поток из РФ оказался на 60,14% меньше, чем в том же периоде 2019 года. Причем отставание от доковидных показателей в I квартале составило -53,7%, а во II квартале еще больше (-64,34%) по сравнению с теми же периодами 2019 года.

К тому же копить и тратить мили стало сложнее. Владельцы таких карт могут оплачивать покупки билетов с российских карт Visa и Mastercard только внутри страны. Также из минусов эксперты называют невозможность продолжать копить мили, совершая покупки у определенных партнеров, так как они ушли с рынка, дороговизну обслуживания, выпуска, а у каких-то банков — отсутствие доставки карт.

«Российские карты Visa и Mastercard отключили возможность совершать транзакции вне территории РФ, однако большую часть авиабилетов, как и раньше, клиенты приобретают у российских мерчантов — aviasales, onetwotrip. То есть, спрос на категорию кэшбека в сегменте «Путешествия» по-прежнему остается высоким. В перспективе ожидаем устойчивый спрос на эту категорию кешбэка», — говорит директор департамента карточных продуктов банковской группы ТКБ Владимир Бутов.

По данным источников, близких к Сберу, в связи со снижением спроса со стороны клиентов, с начала года эмиссия карт с кэшбеком милями снизилась более чем на треть, при этом спрос на флагманский продукт, СберКарту, опережал предыдущие периоды. Если по всему портфелю обороты по картам растут, то на примере карты с кэшбеком милями наблюдается падение объемов. В самом банке не ответили на запрос.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота, в свою очередь, отмечает, что исторически дебетовые карты с бонусной программой для авиаперелетов обрели популярность еще до появления карт с кэшбеком в рублях.

«Такие карты, как и программы лояльности, имели большой успех и позиционировались как кобрендинговые карты с накоплением бонусов в виде миль. В период с 2013 по 2016 год с вариацией таких продуктов выступили такие банки, как Альфа-банк, Уралсиб, ЮниКредит. К тому времени сформировались и основные модели поведения пользователя таких карт», — говорит он.

Основной принцип работы этого продукта состоял в том, что клиент оплачивал авиаперелеты данной картой. При условии приобретения 6-8 перелетов в год, в отпуске, приобретая дорогие билеты, потребитель полностью или частично оплачивал расходы накопленными на карте милями. За счет того, что мили одинаковы как по внутренним, так и по внешним рейсам, держатель карты мог получить двойную выгоду.

Будущее карт для путешественников

Сегодня удельный вес среди всех держателей карт, равно как и количество банков, имеющих в своем продуктовом ряду обособленный специализированный продукт, снизилось. Причин для этого несколько. Во-первых, большую популярность получили дебетовые карты, где начисляемый кэшбек напрямую конвертируется в рубли. Эта тенденция окончательно оформилась с появлением феномена постковидной инфляции и ограниченности в выборе туристических маршрутов в 2021-2022 годы, говорит Бархота.

Крупнейшими эмитентами таких карт сегодня являются такие кредитные организации, как Сбербанк, «Открытие» и «Тинькофф». В связи с конкуренцией кобрендинговых авиакарт с дебетовыми картами с обширной программой лояльности для потребителя был предложен ряд полезных бонусов. Однако, если потенциальный клиент редко летает, его сложно увлечь кобрендинговой картой – как правило, «1% кэшбека на все категории» интересует его больше.

«В этой связи можно спрогнозировать, что успех таких карточных продуктов будет зависеть от возможной диверсификации бонусных программ и возможности карты автоматически приспособиться под владельца, который теперь летает редко. Возможно, гражданам стоит сделать выбор в сторону каких-то базовых продуктов банков, по которым он может получить более привлекательные условия по кэшбеку», — продолжает Бархота.

На вопрос, нужна ли такая карта среднестатистическому россиянину при условии, что у него сократились туристические и деловые поездки за рубеж, эксперт банковского рынка Василий Кутьин говорит, что все зависит от направления: Китай, Турция, Египет или другие страны. «В целом, с падением авиаперевозок такие программы могут стать бесполезными. Нужно прорабатывать альтернативные механизмы конвертации баллов», — отметил эксперт.

«Российскими картами сейчас нельзя расплатиться за рубежом. Кэшбековые программы существенно сократились. В сфере путешествий есть собственные программы совместно с банками, исключающие прямые мили авиакомпаний. У банков из привилегий остались бизнес-залы, которые пока работают только по России. Конечно, остались и мильные программы для тех, кто путешествует внутри страны. Но мой совет — постоянно проверять программы, так как условия обновляются, может быть выгоднее взять карту в рамках другой программы, поменять», — говорит эксперт туристической отрасли Дмитрий Горин.