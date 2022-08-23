«Яндекс» и VK решили обменяться сервисами

«Яндекс» запустит новую главную страницу ya.ru. Кроме того, IT-компания покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK покупает у «Яндекса» сервисы Дзен и Новости. Сделку планируется закрыть до Нового года.

Новая главная страница

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы, сообщается на сайте IT-компании. В «Яндекс Банке» сменился глава правления Исполняющим обязанности председателя правления «Яндекс Банка» назначен Александр Петров. До этого он... 22 августа 19:04

«После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с Алисой. В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что ядром новой главной страницы и нового приложения будет поисковик.

«На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы. Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на new.ya.ru», — пояснили в «Яндексе».

На странице, доступной по ссылке, открывается только строка поиска – на ней нет ни новостей, ни сообщений из «Дзена», пока нет и рекламы. Сразу под поисковиком можно узнать погоду на улице, степень загруженности дорог в городе и текущий курс валют.

Сделка с VK по Delivery Club

На сайте «Яндекса» также появилось сообщение, что компания приобретает сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. О его покупке «Яндекс» договорился с VK 22 августа. Экс-глава «Яндекс.Новостей» Гершензон запустил бета-версию нового новостного агрегатора Экс-глава сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон сообщил на своей странице в Facebook* (соцсеть... 22 августа 17:37

«Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше. После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», — пообещали в «Яндексе».

В компании добавили, что курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекс.Про» — она распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. При этом доставщики сохранят уже предлагаемые Delivery Club преимущества и получат новые: страховку на время доставки, аналог больничных и юридическую помощь.

У ресторанов-партнеров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки за счет интеграции с «Яндекс.Доставкой», уточнили в компании. По замыслу, это позволит привлечь новых клиентов и увеличить количество заказов. В будущем рестораны также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».

«По нашей оценке, в 2021 году объем рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой. Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров», — приводятся в релизе слова руководителя фудтех-направления в «Яндексе» Дмитрия Масюка.

В «Яндексе» отметили, что обязывающее соглашение, в рамках которого компания приобретает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», было подписано 22 августа. Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных Суд в Москве оштрафовал на 80 тыс. рублей сервис доставки еды Delivery Club за нарушение... 18 августа 20:09

«Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы. Она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой», — заключили в компании.

«Дзен» и «Новости» в VK

В свою очередь в VK сообщили, что решили продать Delivery Club, «который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и Сбера». В компании уточнили, что закрыть сделку планируется до конца 2022 года. После этого «VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».

В пресс-службе добавили, что «Дзен» и «Новости» после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где «также будут размещены другие сервисы и поисковая строка Яндекса». При этом «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru или в мобильном приложении.

«Создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача VK. «Дзен» — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — приводятся в релизе слова генерального директора VK Владимира Кириенко.

Он отметил, что в компании «высоко ценят» результаты, которых достигла команда «Дзена», и считают правильным «предоставить команде возможность развиваться самостоятельно». По мнению Кириенко, это «позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию».