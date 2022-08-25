Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии Педерсеном 17:13
Застрявшие в Египте российские туристы пожаловались... 17:13
Бородина призналась, что последний сезон «Мажора» ее разочаровал 17:12
В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за... 17:12
В Туле женщина перепутала педали и устроила массовое ДТП 17:09
Иностранцев из недружественных стран допустят к торгам... 17:08
Guardian: десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и... 17:08
Алибасов назвал Садальского «очень грязным человеком» 17:07
В Британии предупредили граждан о риске наступления... 17:03
Российский фильм «Пальма» выйдет в китайский прокат 17:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

«Нет турбин на ремонте»: «Газпром» уличил во лжи главу МИД Канады

В «Газпроме» заявили, что ни одну из турбин для «Северного потока» не ремонтируют в Канаде

close
100%
Сотрудник Siemens перед турбиной для «Северного потока», отправленной из Канады в Германию для ее дальнейшем транспортировки в Россию

Сотрудник Siemens перед турбиной для «Северного потока», отправленной из Канады в Германию для ее дальнейшем транспортировки в Россию

Bernd Thissen/dpa/Global Look Press
«Газпром» сообщил, что турбины «Северного потока – 1» не находятся на ремонте в Канаде. Однако министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивает, что после отправки одной из турбин в Германию, в ее стране остались пять российских турбин. Она также пообещала, что Оттава вернет их РФ.

Пять турбин на ремонте

Как сообщается в Telegram-канале «Газпрома», в Канаде не осталось турбин «Северного потока – 1».

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — подчеркнули в компании.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила в интервью каналу CBC, что Оттава вернет оставшиеся у нее российские газовые турбины, подпадающие под действия санкций.

«Жоли говорит, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин, используемых в российском газопроводе, несмотря на то, что компания, эксплуатирующая трубопровод, отказалась принять одну турбину, которая уже была возвращена Германии», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что правительство Канады еще в июле дало разрешение на отправку в Германию для последующей передачи «Газпрому» шести турбин, которые прошли техническое обслуживание в Монреале. Одна из турбин уже находится в ФРГ, однако российская компания отказалась ее принять.

В «Газпроме» заявили 3 августа, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной».

4 августа в компании пояснили, что двигатель вместо России был отправлен в Германию без согласия «Газпрома», что «не соответствует условиям контракта». Кроме того, канадские власти выдали документы на вывоз турбины, которые «никоим образом не связаны с действующим контрактом». В российской компании также отметили существование риска, что Оттава может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением. А это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока».

«Никаких оправданий»

Несмотря на отказ «Газпрома», Жоли сообщила CBC, что страна намерена отправить в ФРГ оставшиеся пять турбин.

«Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он продолжал превращать в оружие свой поток энергии в Европу», — сказала она.

Жоли уточнила, что власти Канады приняли решение о возврате турбин, так как «это было именно то, о чем просила Германия».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжит работу с Канадой, чтобы обеспечить возвращение оставшихся пяти турбин.

«Я думаю, что есть политическое понимание того, что мы будем сотрудничать, что мы друзья, и что мы сделаем все возможное, чтобы российская игра не сработала», — приводятся в статье слова Шольца.

Страсти по турбинам

Очередные канадские санкции затронули «Северный поток — 1», по которому Германия и другие европейские страны получают российский газ. В Канаде на ремонте застряла одна из турбин. «Газпром» вынужден был снизить поставки голубого топлива по магистрали до 20% от ее максимальной мощности. А в конце августа российская компания сообщила, что газопровод будет остановлен 31 августа на трое суток для «проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ».

«Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens. В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата», — пояснили в «Газпроме».

В середине августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа «на два – два с половиной месяца».

22 августа Шольц прибыл в Канаду с трехдневным визитом. В Монреале он заявил журналистам, что намерен договориться с Оттавой о поставках важного сырья взамен российского.

«Страна (Канада – «Газета.Ru») обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, что и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», — сказал канцлер ФРГ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+