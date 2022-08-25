«Нет турбин на ремонте»: «Газпром» уличил во лжи главу МИД Канады

Сотрудник Siemens перед турбиной для «Северного потока», отправленной из Канады в Германию для ее дальнейшем транспортировки в Россию

«Газпром» сообщил, что турбины «Северного потока – 1» не находятся на ремонте в Канаде. Однако министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивает, что после отправки одной из турбин в Германию, в ее стране остались пять российских турбин. Она также пообещала, что Оттава вернет их РФ.

Пять турбин на ремонте

Как сообщается в Telegram-канале «Газпрома», в Канаде не осталось турбин «Северного потока – 1».

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — подчеркнули в компании.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила в интервью каналу CBC, что Оттава вернет оставшиеся у нее российские газовые турбины, подпадающие под действия санкций.

«Жоли говорит, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин, используемых в российском газопроводе, несмотря на то, что компания, эксплуатирующая трубопровод, отказалась принять одну турбину, которая уже была возвращена Германии», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что правительство Канады еще в июле дало разрешение на отправку в Германию для последующей передачи «Газпрому» шести турбин, которые прошли техническое обслуживание в Монреале. Одна из турбин уже находится в ФРГ, однако российская компания отказалась ее принять.

В «Газпроме» заявили 3 августа, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной». Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 6,3% ниже $2700 за тысячу кубометров Стоимость природного газа на лондонской бирже ICE по итогам торгов 23 августа упала... 24 августа 11:37

4 августа в компании пояснили, что двигатель вместо России был отправлен в Германию без согласия «Газпрома», что «не соответствует условиям контракта». Кроме того, канадские власти выдали документы на вывоз турбины, которые «никоим образом не связаны с действующим контрактом». В российской компании также отметили существование риска, что Оттава может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением. А это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока».

«Никаких оправданий»

Несмотря на отказ «Газпрома», Жоли сообщила CBC, что страна намерена отправить в ФРГ оставшиеся пять турбин.

«Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он продолжал превращать в оружие свой поток энергии в Европу», — сказала она.

Жоли уточнила, что власти Канады приняли решение о возврате турбин, так как «это было именно то, о чем просила Германия».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил CBC, что Берлин продолжит работу с Канадой, чтобы обеспечить возвращение оставшихся пяти турбин.

«Я думаю, что есть политическое понимание того, что мы будем сотрудничать, что мы друзья, и что мы сделаем все возможное, чтобы российская игра не сработала», — приводятся в статье слова Шольца.

Страсти по турбинам

Очередные канадские санкции затронули «Северный поток — 1», по которому Германия и другие европейские страны получают российский газ. В Канаде на ремонте застряла одна из турбин. «Газпром» вынужден был снизить поставки голубого топлива по магистрали до 20% от ее максимальной мощности. А в конце августа российская компания сообщила, что газопровод будет остановлен 31 августа на трое суток для «проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ». Цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700 Стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку... 23 августа 13:31

«Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens. В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата», — пояснили в «Газпроме».

В середине августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа «на два – два с половиной месяца».

22 августа Шольц прибыл в Канаду с трехдневным визитом. В Монреале он заявил журналистам, что намерен договориться с Оттавой о поставках важного сырья взамен российского.

«Страна (Канада – «Газета.Ru») обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, что и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», — сказал канцлер ФРГ.