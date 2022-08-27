Пенсии и патенты. Какие указы о переселенцах с Украины подписал Путин

Владимир Путин назначил социальные выплаты для различных категорий переселенцев с Украины и из республик Донбасса. Кроме того, президент России подписал указ, по которому граждане Донбасса и Украины могут работать в РФ без патента и находиться на территории страны сколь угодно долго. По данным российских властей, в страну эвакуировались уже 3,68 млн человек. ООН сообщает о 2,3 млн. Подробнее о новых указах — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах и пенсиях для переселенцев, вынужденных перебраться в РФ с территории Украины, а также республик Донбасса. Документ опубликован 27 августа на официальном портале правовой информации. Военная операция РФ на Украине. День 185-й Президент России подписал указы о выплатах пенсионерам, инвалидам, ветеранам и беременным женщинам... 27 августа 18:21

«Высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить возможность обращения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, за назначением выплат», — говорится в тексте указа.

Выплаты начислят задним числом — с 1 июля 2022 года.

Отмечается, что их будут выплачивать в срок до 31 декабря.

Новые правила не распространяются на лиц, признанных беженцами в соответствии с федеральным законом 1993 года «О беженцах».

Согласно российскому законодательству, беженцем является иностранный гражданин, который находится вне страны своего гражданства из-за обоснованных опасений о возможном преследовании по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности, политических взглядов и т. п. и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой. Так, по данным МВД РФ, в 2020 году российские власти признали беженцами только 455 человек. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе, — 790.

Пенсионеры и инвалиды

Указом, в частности, вводится ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Кроме того, лица с I группой инвалидности, дети с инвалидностью и пенсионеры старше 80 лет смогут получать еще и доплату в 3 тыс. рублей. Переселенцам, у которых есть право и на пенсионную выплату, и на выплату по инвалидности, придется выбрать только одну из них.

Дети

Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, причем ее смогут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Если речь идет о детях, находящихся под опекой или попечительством, — 15 тыс. рублей. Родителям-одиночкам будут выплачивать по 10 тыс. рублей в месяц.

Для беременных женщин установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. После родов они также единовременно получат 20 тыс. рублей.

Ветераны

Ежемесячные выплаты предусмотрены и для ветеранов Великой Отечественной войны. Вынужденно покинувшие Донбасс и Украину участники ВОВ будут получать по 5 тыс. рублей.

Без ограничения сроков

Сегодня Путин также подписал указ о праве жителей ДНР, ЛНР и Украины находиться на территории России без ограничения сроков. «Первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил». Медведев — о Третьей мировой Военная операция России на Украине проводится для того, чтобы не случилось Третьей мировой войны... 27 августа 09:10

«Постановляю установить, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков», — говорится в документе.

Согласно указу, данным гражданам нужно пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование. В их организме не должно быть следов употребления наркотических, психоактивных и психотропных веществ, также они не должны иметь инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Кроме того, переселенцы смогут работать в РФ без оформления патента. Соответствующий указ также вступил в силу со дня его подписания и продолжит действовать до отмены введенных мер.

Эвакуация

18 февраля была объявлена эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, решение было принято в связи с обострением конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.

В тот же день президент РФ поручил федеральному правительству срочно обеспечить каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу выплату в размере 10 тыс. рублей. Средства на это были выделены из Резервного фонда России.

В июле Путин подписал указ, разрешающий переселенцам не сдавать свой паспорт на хранение в органы внутренних дел. Как отмечал ранее автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, новая существующая единая база уполномоченных органов уже дает возможность контролировать пересечение границы.

По данным ООН на 23 августа, в России находятся как минимум 2 млн 308 тыс. беженцев с Украины. В странах Евросоюза — 6,86 млн (из них 1,33 млн — в Польше).

По информации Минобороны России, всего с начала специальной военной операции из опасных районов Украины и Донбасса были эвакуированы 3,68 млн человек, из них 587 тыс. детей.