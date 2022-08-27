Авиакомпаниям выделят коридор для сокращения времени полета в Турцию

Российские авиационные власти на совещании с перевозчиками в понедельник обсудят спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию, сообщают источники РБК. Это позволит сократить время полета, что отразится и на его стоимости. Маршруты были изменены после закрытия части воздушного пространства на юге России с 24 февраля и остановки работы 11 аэропортов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти могут разрешить гражданским самолетам летать в той части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто сразу после начала российской спецоперации на Украине, сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти авиакомпаниях РФ.

Соответствующий вопрос планируется поднять 29 августа на разъяснительном совещании с перевозчиками по вопросам организации полетов из центральных областей на юг в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). «Пора расширять направления». Россия возобновляет полеты в 52 страны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник об отмене ограничений на полеты в 52... 05 апреля 15:46

Послабления позволят сократить время полетов в открытый аэропорт Сочи, а также в аэропорты Турции, отмечают собеседники издания. Так, время полета из аэропорта Внуково в Сочи может уменьшиться более чем на 20 минут, обратно в Москву — на 10 минут.

«Это станет возможным благодаря изъятию из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Полетное время также сократится при полетах из Москвы в Турцию», — говорится в материале.

В настоящее время авиакомпании уже приступили к штурманским расчетам. Сейчас полет в Сочи занимает не менее четырех часов.

Выпадающий пассажиропоток

Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 городов на юге и западе России 24 февраля. Не выполняются рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Первоначально ограничения вводились до 2 марта, но позже режим временного ограничения полетов неоднократно продлевался, в последний раз — до 3:45 мск 4 сентября.

В связи с ограничениями повышенная нагрузка в этот летний сезон пришлась на другие аэропорты юга — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе.

Власти РФ ранее выделили 3,1 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов, а в середине августа премьер-министр Михаил Мишустин пообещал увеличить господдержку еще на 2,5 млрд рублей. Военная операция РФ на Украине. День 185-й Путин подписал указ о выплатах и пенсиях для вынужденных переселенцев с территории Украины и... 27 августа 21:19

Самая крупная сумма полагалась аэропорту Симферополя — 436 млн рублей, аэропорт Ростова-на-Дону получил 296,6 млн рублей, Краснодара – 259,2 млн рублей, Анапы – 111,8 млн рублей. Семь остальных аэропортов — от 4 до 72,9 млн рублей в зависимости от потерянного пассажиропотока.

По оценке АТОР, воздушные гавани за лето потеряли более 8 млн пассажиров.

В презентации Минтранса, на которую ссылается газета «Ведомости», отмечается, что авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажиров за весь 2022 год. Минувшей весной авиакомпании не смогли перевезти в южные аэропорты 3,7 млн человек. Осенью перевозчики могут недосчитаться 2,5 млн пассажиров.

Курортный сезон

Курорты Турции и российский Сочи стали лидирующими направлениями этим летом. Цены на путевки в Турцию подскочили в два раза. Руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко в беседе с «Газетой.Ru» объяснила двукратный рост стоимости в первую очередь сокращением числа перелетов.

«Их стало в разы меньше из-за ограничений на полеты и запрета чартерных рейсов для российских авиакомпаний. Большую часть перелетов осуществляют турецкие авиалинии. Спрос просто огромный, а билетов мало, в результате мы имеем цены в разы выше привычных», — отметила она. «Приличные деньги» на поддержку авиапассажиров. Что сказал Путин о будущем российской авиации В условиях «неадекватных» санкций сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Владимир... 26 июля 00:03

Кроме того, на цены повлияли дефицит доступных направлений и высокая инфляция в самой Турции.

По данным министерства культуры и туризма Турции, за первые шесть месяцев 2022 года россияне посетили эту страну 1,46 млн раз — это на 43,6% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

В АТОР прогнозируют, что российский турпоток в Турцию в 2022 году может превысить показатель прошлого года, когда россияне посетили эту страну 4,7 млн раз.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, курорты Краснодарского края по итогам летнего курортного сезона смогут улучшить прошлогодние показатели по туристическому потоку на 5-7%.

Ромашкин уточнил, что в целом этим летом ситуация с туризмом на Кубани «чуть попроще», чем в других туристических регионах, так как аэропорт Сочи работает в полноценном режиме.