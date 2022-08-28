Авиакомпании смогут сократить время полетов в Сочи и Турцию

Авиационные власти планируют с 30 августа выделить дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию. Это решение позволит сократить длительность рейсов примерно на полчаса, а также снизит стоимость авиабилетов. Часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны закрыта с 24 февраля на фоне проведения военной операции. В последний раз ограничения на полеты продлили до 4 сентября.

Российские авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Авиакомпаниям выделят коридор для сокращения времени полета в Турцию Российские авиационные власти на совещании с перевозчиками в понедельник обсудят спрямление... 27 августа 20:56

«В понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что после «спрямления» маршрута время в полете сократится примерно на 30-35 минут. Позднее власти могут принять решение по «спрямлению» рейсов в другие города.

При этом издание РБК со ссылкой на источник указало, что в наиболее загруженное время кому-то придется летать через Казахстан, так как эшелонов для следования самолетов не так много.

Накануне издание сообщало, что власти планируют рассмотреть возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны. Отмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из «Внуково» более чем на 20 минут, а обратно — на 10 минут.

Туристический портал Tourdom.ru писал, что благодаря открытию воздушного пространства время полета из Москвы или Санкт-Петербурга до Турции сократится так же, как и до Сочи.

Согласно телеграмме от Росавиации, которая есть в распоряжении Tourdom.ru, самолеты смогут двигаться через Волгоград и и Астрахань при условии, если высота полета составит более 10 тыс. метров. Сейчас траектория движения на этом участке проходит над Казахстаном.

Закрытие воздушного пространства

Россия с 24 февраля закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения военной операции на Украине.

Ограничения на полеты коснулись аэропортов Анапы, Геленджика, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Аэропорт Сочи свою работу не приостанавливал, но из-за закрытия воздушного пространства в соседних регионах время в пути выросло с двух с половиной часов до четырех часов. 26 августа режим ограничения полетов продлили до 4 сентября.

Поддержка аэропортов

Чтобы поддержать закрытые аэропорты, власти ранее выделили им 3,1 млрд рублей, а в середине августа премьер-министр Михаил Мишустин пообещал увеличить господдержку еще на 2,5 млрд рублей. Кроме того, на 19,5 млрд рублей государство покроет расходы авиаперевозчиков на возврат денег пассажирам за рейсы, отмененные с начала военной операции. «Приличные деньги» на поддержку авиапассажиров. Что сказал Путин о будущем российской авиации В условиях «неадекватных» санкций сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Владимир... 26 июля 00:03

Самую крупную сумму выделили аэропорту Симферополя — 436 млн рублей, аэропорт Ростова-на-Дону получил 296,6 млн рублей, Краснодара – 259,2 млн рублей, а Анапы – 111,8 млн рублей. Остальные аэропорты получили от 4 до 72,9 млн рублей в зависимости от потерянного пассажиропотока.

По оценке Ассоциации туроператоров России, за лето аэропорты потеряли более 8 млн пассажиров. В презентации Минтранса, на которую ссылается газета «Ведомости», отмечается, что авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажиров за весь 2022 год.

Минтранс и Росавиация совместно с профильными ассоциациями инициировали подготовку проекта постановления по поддержке аэропортов в условиях санкций и закрытия воздушного пространства. Предполагалось, что аэропортам помогут с кредитами и возместят расходы по основной деятельности.

Однако в конце июля «Ведомости» сообщили, что Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд рублей субсидий аэропортам. Как предположил источник издания, Минфин изучил отчетности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у аэропортов «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу.