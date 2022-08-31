Подушка безопасности: эксперты назвали кредитки самым надежным продуктом банков

В период очередных сложностей в российской экономике и банковском секторе из кредитных продуктов меньше всего пострадал сегмент кредитных карт. И хотя на карте заемные средства, в период турбулентности кредитка стала своего рода «подушкой безопасности». В последние месяцы растет и количество вновь оформленных кредитных карт. Июль показал прирост почти на треть к аналогичному периоду за 2021 год.

Финансовая подушка

Повышение ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале сделало привычный многим потребительский кредит дорогим, и многие впервые обратили внимание на кредитную карту. Процентная ставка по кредитным картам также выросла, но в отличие от нецелевого кредита, карта имеет беспроцентный период, который позволяет в этот срок не платить банку за пользование деньгами, отмечает директор департамента карточных продуктов Транскапиталбанка Владимир Бутов.

По его словам, в кризисный период россияне оценили такой банковский продукт. «С конца зимы мы наблюдали нестабильность на рынке труда вместе со стремительным ростом цен на многие необходимые товары, автозапчасти, бытовую технику. В это время многие задумались о финансовой подушке», — говорит Бутов.

Сейчас ключевая ставка снизилась до 8%, процентные ставки по кредитам упали, однако можно с уверенностью сказать, что переход заемщиков с потребкредитов на кредитные карты придал продукту дополнительную волну популярности, добавил эксперт. За несколько месяцев клиенты смогли оценить и преимущества льготного периода, и финансовую уверенность в виде нескольких зарплат на банковской карте, который можно использовать при необходимости и ничего за это не платить.

«В первом полугодии 2022 рынок кредитных карт оказался самым устойчивым среди розничных кредитных продуктов. Интерес клиентов к продукту был на стабильно высоком уровне, несмотря на волатильность процентных ставок. Это обусловлено тем, что у кредитных карт есть ключевое преимущество – беспроцентный период, который также дает клиентам чувство спокойствия и защищенности», — рассказывает управляющий директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Александр Калинкин.

По его словам, в банке фиксируют увеличение спроса на бесплатную кредитную СберКарту с льготным периодом до 120 дней. «Сейчас ставка по нашей кредитке составляет 9,8% на категорию «Здоровье» и СберМегаМаркет и 25,4% на все остальные операции, включая снятие наличных», — говорит эксперт Сбера.

По последним данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2022 года банки выдали 1,73 млн новых кредиток с общим лимитом более 117,51 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых карт выросло на 29%, а кредитные лимиты – на 25%.

«Всего за 7 месяцев 2022 г. банки выдали 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 752,86 млрд руб. Общее количество новых кредитных карт выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы лимитов – на 28%. За 7 месяцев 2021 г. россияне взяли в банках 8,37 млн кредитных карт с общим лимитом 589,76 млрд руб.», — свидетельствуют данные исследования.

Кредитная карта по своей сути является резервным беспроцентным кредитом, действующим в пределах льготного периода, отмечает эксперт банковского рынка Василий Кутьин. Просто клиенту нужно пользоваться кредиткой осторожно, четко соблюдать условия льготного периода и минимального платежа, подчеркнул он.

Ремонт и товары для дома

Большая часть трат по кредитке приходится на повседневные покупки, а не приобретение крупных товаров. Доля транзакций в магазинах одежды и обуви снижается, начиная с февраля, говорит эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Интересно, что в марте был всплеск доли расходов по кредиткам на товары для дома и ремонта – до 17,5% при среднем 15,2% в предыдущий период. Такие данные привели в Сбербанке.

Эксперты связывают эту тенденцию с рядом причин, в том числе с тем, что россияне, которые уже запланировали ремонт, опасались удорожания товаров для дома и строительных материалов из-за роста курса валют и возможного на тот момент ухода с российского рынка лидеров сегмента.

«Во время пандемии мы наблюдали резкий рост покупки нового жилья, в том числе ипотечного кредитования. Покупка квартир в качестве актива является частой практикой и на перепродажу, и на сдачу. Ввиду сложившихся экономических изменений в марте произошел резкий скачок на покупку строительных материалов для отделки и товаров для дома, поскольку владельцы опасались продавать свои последние активы в виде квартир и нашли более выгодное решение — сдача жилья. Данное решение более экономически выгодное при вложении в отделку и мебель, ведь в среднем квартиры с мебелью сдаются дороже на 15-20%», — комментирует директор по маркетингу и PR WE-ON Group Ксения Поленова.

По понятным причинам транзакции по кредиткам все активнее перемещаются на маркетплейсы. Тенденция началась в начале мая, когда с рынка ушли определенные марки магазинов и наладился параллельный импорт. Традиционно в летний период растут траты по статье туризм и общепит, говорит Бархота.

Так или иначе, как отмечает руководитель финансовой практики Quattor Advisory Алексей Цибин, в период турбулентности часть населения, которая испытывала экономические трудности, оценила эффект кредитных карт. Повезло тем, кто оформил их и держал при себе до февраля.

«Это дополнительные средства, которые ты можешь вернуть банку в течение определенного беспроцентного периода. Конечно, нужно понимать, что это своего рода кредит, плату за который нужно вносить не ежемесячно, а по мере возможности к определенному сроку. Банки сегодня предлагают достаточно длинные беспроцентные периоды. Это, кстати, и спасло рынок кредитных карт от потерь и роста проблемной просроченной задолженности», — заключил эксперт.