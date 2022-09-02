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Бизнес

«Изгнать российскую нефть с наших внутренних рынков». Страны G7 согласовали потолок цен

Страны G7 подтвердили желание отказаться от российской нефти на своих рынках

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Министры стран-участников G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Предельная цена на топливо будет объявляться публично «в ясной и прозрачной манере», ее можно будет пересматривать в зависимости от технических данных. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее называл эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласовали план об ограничении цен на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на принятое заявление. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше согласованного коалицией потолка.

«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение финализировать и ввести в действие всеобъемлющий запрет услуг по морской транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в глобальном масштабе. Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть будет приобретаться по цене на уровне или ниже потолка цен, определенного широкой коалицией государств, готовых подписаться под внедрением ценовых ограничений», — говорится в заявлении G7.

Изначально выбранный ценовой предел, базирующийся на технических данных, может быть в дальнейшем пересмотрен.

«Предельная цена будет публично обнародована в ясной и прозрачной манере. Эффективность и влияние ограничений будет тщательно контролироваться», — отметили в G7.

Страны G7 также разработают механизмы, чтобы смягчить последствия для наиболее уязвимых стран, оставшихся без доступа к энергоресурсам, в том числе российским.

В заявлении подчеркивается, что главной целью введения ценового потолка станет «сокращение доходов России и ее возможности финансировать» спецоперацию на Украине, поэтому внести свой вклад в установление нового механизма приглашают абсолютно все страны.

«Мы намерены создать широкую коалицию, чтобы добиться максимального эффекта, и призываем все страны, которые хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательства покупать их только ниже ценового потолка.

Мы подтверждаем свое намерение изгнать российскую нефть и нефтепродукты с наших внутренних рынков и подчеркиваем, что мера по введению ценового потолка должна снять давление с мировых рынков нефти», — резюмируют в G7.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее подчеркивала, что в случае полного запрета на импорт российского сырья цены на него могут взлететь вверх. Москва в таком случае сможет заработать на продаже нефти другим странам — Индии или Китаю, но ценовой потолок не позволит продавать нефть по стоимости выше установленной.

«Полный абсурд»

Вице-премьер РФ Александр Новак накануне заявил, что Россия просто перестанет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут на них потолок цен.

По его словам, инициатива о введении ограничений в отношении российской нефти является «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли».

Ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Китай и Индия не поддержали эту идею, подчеркнул он.

«Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается», — сказал Новак.

С 5 декабря в рамках шестого пакета санкций Евросоюза также начнет действовать запрет на покупку странами ЕС российской нефти морским путем, а также на закупки нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

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