«Худшая зима в истории Европы». В Еврокомиссии опасаются дефицита энергии

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. Он также предположил, что грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы, а некоторые страны ЕС будут вынуждены нормировать энергопотребление. Глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек настроен оптимистичнее, считая, что вскоре удастся снизить стоимость голубого топлива.

Экономика ЕС «повержена в смятение»

Паоло Джентилони предупредил в интервью Der Spiegel, что в ближайшие месяцы экономику Евросоюза ждет спад. В некоторых странах могут начать нормировать энергопотребление. В UBS сообщили, что еврозона уже вступила в рецессию Экономика еврозоны уже находится в состоянии рецессии из-за продолжающегося в регионе... 25 августа 14:52

«Никто не может этого исключить (рецессию в еврозоне – «Газета.Ru»). Нынешняя инфляция повергнет нашу экономику в смятение, и предстоящая зима может стать одной из худших за всю историю наблюдений. Мы переживаем беспрецедентный уровень неопределенности. Но цифры по экономике ЕС в целом остаются положительными, и ситуация на рынке труда хорошая», — сказал Джентилони.

По его словам, введение нормированного энергопотребления зависит от того, «какие решения принимает президент России Владимир Путин». Причем «энергосбережение необходимо» уже сейчас. При этом в ЕС видят «хорошие подвижки в наполнении газохранилищ и энергосбережении», но не во всех странах блока.

«Правительства уже предпринимают массовые действия. К концу августа почти один процент экономической продукции ЕС был направлен на смягчение последствий энергетического кризиса. Было объявлено о дальнейших мерах, таких как пакет помощи правительства Германии. Можно предположить, что на эти меры поддержки к концу года будет приходиться около двух процентов объема производства», — предположил он.

«Защитим немецкие предприятия»

Глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, выступая в бундестаге, что, хотя из России газ в страну не поступает уже неделю, газовые хранилища страны наполняются. Politico: глава Еврокомиссии предложила пять мер по борьбе с энергокризисом Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом... 08 сентября 10:26

«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны этого правительства», — сказал Хабек.

По его словам, «самым главным остается покончить с манипулированием ценами» на энергоносители со стороны Москвы. Министр отметил, что немецкие власти не смогут в долгосрочной перспективе поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля. Поэтому он предложил «изменить дизайн энергетического рынка» таким образом, чтобы конечная цена для потребителя стала бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов.

«До тех пор, пока нам не удастся снизить цены, а это займет еще немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку. Мы установим объемную программу поддержки, чтобы прежде всего мелкие предприятия попали бы в нее <...> Мы сделаем ее всеотраслевой, придерживаясь, конечно, критериев <...> Мы защитим немецкие предприятия и средний класс», — пообещал Хабек.

Он добавил, что в ФРГ сейчас наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года, но он «гораздо сложнее, задачи — гораздо объемнее».

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст при этом уверен, что именно антироссийские санкции Запада спровоцировали рост цен в Германии и привели к негативным последствиям для немецкой экономики и граждан страны.

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«В бундестаге идут дебаты по энергетике. Россия несет ответственность за войну, а в ценовых взрывах и их последствиях для граждан и экономики виноваты собственные санкции. Надеяться, что Россия не отреагирует, наивно и безответственно. Поговорите с Россией!» — написал Эрнст на своей странице в Twitter.

«Выход один»

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что попытки установить предельную цену на энергоресурсы из РФ – «бред» и «чушь».

«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти (страны ЕС – «Газета.Ru»), ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», — сказал Путин.

По его словам, страны Европы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик».

«Выход один — в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток — 2», — считает российский лидер.