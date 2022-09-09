«Может разозлить Москву». В ЕС боятся ответа России на введение потолка цен на газ

Несколько стран Евросоюза опасаются, что в ответ на введение потолка цен на российский газ Москва может полностью прекратить поставки голубого топлива в государства блока. Эти страны предложили ограничить стоимость газа для всех поставщиков мира. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал государства ЕС срочно принять решение, иначе, по его мнению, экономика Евросоюза «полностью остановится».

Ограничение цены для всех

Брюссель «столкнулся с противодействием ограничению цены только на российский газ», сообщает британская газета Financial Times. Согласно данным издания, не менее 10 стран Евросоюза выступают за введение потолка цен на газ для всех поставщиков. Они опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Минфин США раскрыл детали плана по ограничению цен на нефть из России Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что лимит цен на российскую нефть, который... 09 сентября 09:40

Авторы материала рассказали со ссылкой на источники, что среди таких стран — Греция, Италия и Польша. Как отмечает газета, для введения предельной стоимости исключительно российского газа потребует одобрения всех 27 стран-членов блока, а для принятия общего ограничения хватит квалифицированного большинства. В то же время Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений.

«Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры», — приводятся в статье слова главного советника премьер-министра Греции Киракоса Мицотакиса по энергетике Никоса Цафоса.

В свою очередь министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани также выступил в пользу общих ограничений. Он призвал ввести «разумную цену». Чиновник Евросоюза на условиях анонимности рассказал редакции, что «все опасаются эффекта домино» в случае прекращения поставок, так как страны блока тесно связаны.

«Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится. Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ?» – отметил он.

Сторонники ограничения стоимости всего газа предлагают установить цены выше нынешних в Азии и США, чтобы у международных поставщиков был стимул поставлять голубое топливо в Европу.

«Гигантская проблема»

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, объявила о решении предложить Совету Европейского союза по энергетике установить потолок цен на российский газ. Она подчеркнула, что введение этой меры может произойти очень быстро после согласования со странами сообщества. Согласно данным газеты Politico, ЕК хочет установить стоимость российского газа в Евросоюзе на уровне €50 за мегаватт-час, или примерно €520 за тысячу кубометров газа. В Госдуме заявили о провале попытки США и ЕС найти альтернативу энергоресурсам РФ Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что решением ввести лимит цен на российские нефть и... 09 сентября 10:07

Кроме того, ожидается, что в пятницу министры энергетики Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе рассмотрят предложение, согласно которому все страны ЕС должны сократить потребление электроэнергии на 10% и еще на 5% в пиковые часы, а также ограничить цену на электричество €200 за мегаватт-час для всех видов генерации, кроме газовой.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер де Кроо предупредил в интервью агентству Bloomberg, что экономика Евросоюза рискует «полностью остановиться» из-за энергетического кризиса. Он уверен, что «Европа должна действовать немедленно».

«Несколько таких недель, и европейская экономика просто остановится. Восстановиться после этого будет намного сложнее, чем сегодня вмешаться в газовые рынки. Риск этого заключается в деиндустриализации и серьезном риске фундаментальных социальных волнений», — сказал де Кроо.

Он также выступил за срочное введение «широкого потолка цен на торговлю газом на территории блока». По его мнению, только это поможет «спасти промышленность от остановки».

«Честно говоря, я не вижу другого выбора, кроме как проводить рыночные интервенции. У нас не будет второго шанса доказать 450 млн европейцев, что мы берем все в свои руки. То, что вы видите сегодня, — это массовый отток процветания из Европейского Союза», — подчеркнул бельгийский премьер. Глава МИД Венгрии заявил, что лимит цен на российский газ приведет к прекращению поставок Установление предлагаемого Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на российский газ приведет... 09 сентября 08:51

По его словам, торговля газом в 10 раз превышает средний показатель за пять лет, и у европейских правительств есть только один шанс показать, что они способны защитить население и промышленность. При этом де Кроо уверен, что решение должно быть «немедленным, а не затягиваться на пару месяцев».

«Боюсь, что через два месяца при таких ценах будет слишком поздно», — считает премьер Бельгии.

Он также поддержал идею «ввести широкие ограничения цен на все газовые рынки, а не только на российский импорт», «потому что Владимир Путин уже сказал, что прекратит продажу газа». По его словам, ограничение должно быть временным и «динамичным», предлагая надбавку к азиатским ценам, которые в настоящее время составляют лишь половину того, что платят европейские покупатели. Де Кроо добавил, что это даст время продумать, как реструктурировать механизм ценообразования на электроэнергию в будущем.

Премьер заключил, что с Бельгией «все будет в порядке» в плане безопасности поставок газа и электричества этой зимой, но, если какая-либо европейская страна попадет в ситуацию отключения электроэнергии, это станет «гигантской проблемой для всех».