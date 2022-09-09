10 шагов. Как Карл III хочет изменить экономику Британии

В отличие от своей матери, которая неожиданно взошла на престол в 25 лет, новый король Великобритании Карл III всю свою жизнь готовился к принятию короны. Будучи принцем, он не раз высказывал идеи по развитию мировой экономики. Однако российские британисты уверены, что инициативы Карла не смогут быть реализованы.

Королева Великобритании Елизавета II, которая правила более 70 лет, скончалась в четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее сын Карл III (принц Чарльз выбрал себе это тронное имя) будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу 10 сентября, сообщила газета Times. Ожидается, что вечером субботы у него состоится первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс.

Взаимодействие правительства и монарха в Британии подчинено традициям: глава государства стоит как бы над политикой и экономикой. Но Карл успел зарекомендовать себя как «принц, который вмешивается не в свои дела».

«Карл высказывал многие свои мысли, в том числе по экономике, за что его назвали «принц, который вмешивается не в свои дела», — отметила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

10 шагов к устойчивой экономике

На форуме в Давосе в 2020 году принц Чарльз выступил с программой развития устойчивой экономики. По его мнению, восстановление после кризиса, вызванного коронавирусом, – это возможность перезагрузить мировую экономику и сделать упор на устойчивое развитие без дальнейшего ущерба для планеты. Принц озвучил 10 шагов, которые необходимо сделать для этого, сообщала The Guardian. Купюры, каски и гимн под замену: во сколько обойдется Лондону смерть Елизаветы II Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Лондону придется... 09 сентября 15:05

Во-первых, нужно поставить природу и защиту природного капитала в центр деятельности. Во-вторых, добиться нулевого углеродного следа.

Третий пункт — переосмыслить отрасли через призму устойчивых рынков. Затем — определить технологии, меняющие правила игры, которые могут ускорить создание устойчивой экономики и устранить барьеры на пути изменений. Нужно отменить субсидии, которые мешают экономике стать более устойчивой.. Установить налоги, привести нормативные акты к такому виду, чтобы стимулировать устойчивые рынки.

Принц призвал инвестировать в науку, технологии, инженерные и математические навыки, исследования и разработки, чтобы помочь вывести новые технологии на рынок. Вкладываться в природу как в движущую силу экономического роста. Принц считал необходимым создать единые показатели для измерения экологических, социальных стандартов и стандартов управления. Цель этого — обеспечить прозрачность цепочек поставок компании.

Девятый шаг — облегчить потребителям понимание того, какие продукты являются этичными и безопасными. Наконец, перестроить инвестиции таким образом, чтобы они могли поддерживать устойчивое развитие. Это позволило бы направить триллионы фунтов стерлингов в пенсионные фонды, фонды национального благосостояния на экологически ответственные проекты, которые предлагают долгосрочную ценность и норму прибыли.

«Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, дает шанс перейти от экономики, основанной на ископаемом топливе, к круговой биоэкономике, основанной на природе», — отмечал принц Чарльз в 2021 году.

В 2022 году он заявил, что правительство будет стимулировать экономический рост, чтобы повысить уровень жизни и финансировать устойчивые инвестиции в государственные услуги. «Это будет подкреплено ответственным подходом к государственным финансам, сокращением долга при одновременном реформировании и снижении налогов», — добавил он.

«Это были красивые слова»

Ананьева из РАН уверена, что Карл III не сможет на троне реализовать свои идеи.

«Монархия в Британии конституционная. Это значит, что монарх ни во что не вмешивается. Он утверждает решения, которые ему предлагает премьер-министр. Карл не сможет на троне реализовать свои идеи, в том числе по биоэкономике, будучи монархом», — указала эксперт.

По ее словам, у монарха в Британии нет права вето на указы правительства или законопроекты, уже принятые парламентом.

«Монарх утверждает все законы парламента. Но он может исключить из повестки парламента законопроект, который предлагает рядовой депутат. В Британии неписаная Конституция, неписаные договоренности, традиции. Монарх также утверждает постановления правительства по представлению премьер-министра», — подчеркнула Ананьева.

В качестве примера она напомнила, что Борис Джонсон, будучи премьер-министром, в 2019 году принес на подпись Елизавете II указ о роспуске парламента. Обычно по традиции его работу приостанавливают на три недели, чтобы политические партии провели свои ежегодные конференции. От разрухи до «тэтчеризма» и Brexit: через что прошла Британия при Елизавете II 8 сентября не стало старейшего в современной истории монарха – королевы Великобритании... 09 сентября 16:20

«Джонсон решил увеличить этот срок до пяти недель, чтобы депутаты не могли устроить дебаты по Соглашению о торговле, о котором Джонсон договорился с Европейским союзом. Королева постановление Джонсона утвердила. Впоследствии Верховный суд признал это решение незаконным. Джонсон внес законопроект о том, что суд может решать только процедурные вопросы, но не оценивать решения правительства с точки зрения политики. В 2010 году был избран подвешенный парламент (ни одна из партий не получила большинство). Тогда был разработан регламент, чтобы исключить втягивание монарха в политические переговоры между партиями», — объяснила Ананьева.

С ней согласилась профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина.

«Ничего не изменится. Экономика будет другая, и устойчивость будет иная. Это были красивые слова, за которыми ничего нет. Монарх правит, но не управляет. Ничего не меняется в этой системе и не должно поменяться. Как только король захочет воспользоваться правом на вето, есть политические инструменты, которыми можно так же воспользоваться, чтобы ему помешать. Это вопрос политического доверия. Доверия политической элиты. Она не сможет доверять одному человеку», — отметила Еремина.

По ее прогнозам, со временем Карл III отречется от престола в пользу своего сына Уильяма. Но и тогда роль монарха останется прежней, уточнила профессор.

«Отречение от престола в пользу старшего сына Уильяма неизбежно. Будет некий переходный период. Когда Уильям взойдет на престол, тоже ничего не изменится. Просто институт монархии укрепится в силу того, что Уильям более молодой, сейчас ему 40 лет», — сообщила Еремина.