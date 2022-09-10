«Самый сложный в моей карьере». Глава Минфина рассказал о новом бюджете

Проект федерального бюджета на предстоящие три года сейчас «дошлифовывается» правительством перед внесением в Госдуму. Документ будет обсуждаться на совещании, которое президент Владимир Путин проведет на следующей неделе. Министр финансов Антон Стлуанов называет бюджет самым сложным в его карьере. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что бюджет будет «непростым». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на следующие три года станет «самым сложным в его профессиональной карьере». «Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране», — предупредил министр в фильме, посвященном 220-летию ведомства (вышел сегодня в эфире телеканала «Россия-24»). Западные страны запретят морские перевозки российской нефти. С одним условием В Вашингтоне официально подтвердили намерения Запада ввести потолок цен на нефть из РФ... 10 сентября 15:47

По его словам, расходы на импортозамещение будут закладываться на предстоящую трехлетку. «Вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета», — подчеркнул Силуанов.

Кроме того, на бюджет повлияют также и ограничения на экспорт нефти и газа. «В условиях ограничений, которые вводятся, в том числе ограничение на поставку нефти, важно учитывать не только цены на эти энергоносители, но и, возможно, объем поставок.

Объем внешних поставок влияет на объем добычи. Потому что от этого тоже зависит, соответственно, доход в бюджет страны. Поэтому в новом варианте бюджетных правил мы хотим учесть и этот тоже показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объёмном показателе», — пояснил министр.

Как сообщал Силуанов ранее, проект бюджета сейчас «дошлифовывается» перед внесением в Госдуму. Его авторам необходимо найти ту «золотую середину», когда бюджет максимально концентрирует ресурсы на развитии и выполнении социальных задач, но в то же время не создает дисбаланса на финансовом рынке. «И вот эта вот как раз середина — это очень непросто всегда достичь», — констатировал глава министерства.

Совещание у Путина

Президент Владимир Путин на следующей неделе должен провести совещание по экономическим вопросам. Точную дату в Кремле пока не называют. На встрече в том числе будет обсуждаться подготовка проекта федерального бюджета.

«Тема — это социально-экономическое развитие, и потом все-таки начинается бюджетный процесс», — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, конечно», — ответил он на вопрос о том, что идет ли уже верстка бюджета.

«Будет непростым»

Премьер-министр Михаил Мишустин в интервью к 220-летию Минфина тоже отмечал, что бюджет на ближайшие три года будет «непростым».

«Будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и абсолютно точно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства», — заверил глава кабмина.

Мишустин выразил уверенность, что страна станет сильнее после кризиса, но сейчас масштаб санкций и попыток недружественных стран заблокировать экспорт, импорт, логистические коридоры РФ — «все это ставит непростые задачи под формирование бюджета». «Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется получить скидку на газ при его покупке... 09 сентября 20:51

«Споры по тому, как лучше потратить [бюджетные средства], ведутся всегда, говорят о процентах от ВВП, которые нужно потратить на те или иные направления. Конечно, важнейшие из них — социальные направления», — резюмировал он.

«Ускоренная адаптация»

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, экономика России к 2030 году превысит уровень 2021-го на 17%, если удастся реализовать сценарий «ускоренная адаптация». Он предполагает, что темп роста инвестиций в 2030 году составит 30% к 2021 году, а реальные доходы населения вырастут на 20%. Достичь таких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы.

В 2024-2025 годах рост российской экономики составит 2,6% и далее по нарастающей ближе к 3%, пишет издание. Позитивной динамики планируется достичь в первую очередь благодаря внутреннему росту — как потребительскому, так и инвестиционному.