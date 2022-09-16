Не время надевать броши. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение регулятор принял из-за продолжающегося замедления годовой инфляции, которая, согласно прогнозам, составит 11-13% в 2022 году и 5-7% в 2023 году. На темп инфляции также повлиял обменный курс рубля. О чем сообщил ЦБ 16 сентября — в материале «Газеты.Ru».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Совет директоров ЦБ сегодня, 16 сентября, решил снизить ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,50% годовых. Банк России отметил, что темпы прироста цен на потребительские товары снизились. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на конец октября. На пресс-конференции после оглашения ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина предостерегла от чрезмерно позитивных прогнозов.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что дальнейшие шаги по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом динамики инфляции, процесса перестройки экономики, финансовых рынков, а также внутренних и внешних рисков. ЦБ вновь снизит ставку. Когда выгоднее открыть вклад и взять кредит в 2022 году В пятницу Центробанк примет решение об уровне ключевой ставки. По прогнозам экономистов и... 16 сентября 00:18

«По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — отметили там.

Показатели ВВП остаются в пределах прогноза.

«Снижение ВВП по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского диапазона (-6,0)—(-4,0)%», — говорится в сообщении.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 28 октября 2022 года.

«Пространство для снижения ключевой ставки сузилось»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что дальнейшего снижения показателя ждать не стоит.

«Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — сказала она.

Также она назвала «целесообразным» оставаться в зоне нейтральной политики со ставкой 5-6%.

Набиуллина сообщила, что замедление темпов инфляции связано с процессами в перестройке российской экономики. Данную тенденцию она связала с появлением альтернативных каналов поставок и импортозамещением, а также с укреплением рубля из-за санкций на импорт. Однако в дальнейшем прирост инфляции ускорится. Новые правила ЦБ: Банкам разрешили выдавать наличные с валютных счетов по собственному курсу Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц, а также запрет... 09 сентября 00:31

«Мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции. Это важное обстоятельство, на основе которого мы прогнозируем инфляцию выше цели в следующем году», — добавила она.

Также глава ЦБ сообщила, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий. Это, в частности, касается прогнозов на III квартал текущего года. Тем не менее, она отметила сложное положение дел в угольной, металлургической и лесопромышленной отраслях из-за ограничений на поставки и невозможности продажи товаров на Запад.

Набиуллина также предостерегла от слишком позитивных прогнозов и предупредила о грядущих сложностях на потребительском рынке и в формировании бюджета. По ее словам, потребительский спрос не увеличивается, однако ситуация может измениться, и граждане «начнут ускоренно тратить накопления, а также будут активнее пользоваться необеспеченными кредитами».

«В последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами. Это также может создавать проинфляционные эффекты. <...> Могут возникнуть дополнительные проблемы на стороне предложения. Пока мы еще не в полной мере столкнулись с последствиями ограничений на инвестиционный импорт, поскольку срок службы оборудования достаточно длительный. Со временем эти проблемы могут быть более выраженными».

Также она отметила, что рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ. При инфляции в 4% они могут быть ниже 6%.

Кроме того, она заявила, что пока не видит оснований надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке.

«Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», - сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

Раньше глава регулятора на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке выступала каждый раз с новой брошью. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.

Активность населения и бизнеса

В ЦБ также сообщили о снижении доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходность долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. В Банке России также отметили приток средств населения в кредитные организации, несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок.

«Ускорился рост корпоративного кредитования. Восстанавливалось необеспеченное потребительское кредитование, а в ипотечном сегменте наблюдался существенный рост», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные по ВВП за II квартал и ряд показателей указывают, что динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось ранее. По опросам ЦБ, значительная доля предприятий испытывает затруднения в производстве и логистике.

«Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях», — подчеркнули там.

Однако, отметили в ЦБ, потребительская активность остается сдержанной – это связано со снижением реальных доходов населения и стремлением к сбережению активов. Последний аспект ЦБ связывает с общей экономической неопределенностью и снижением предложения ряда товаров и услуг. Тем не менее, предложение постепенно восстанавливается вместе с развитием импортозамещения.

Также ЦБ отметил стабильную ситуацию на рынке труда, уровень безработицы находится на исторических минимумах.