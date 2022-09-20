ЦБ введет лимиты на кредиты с 1 января

Банк России возвращается к ужесточению правил кредитования, чтобы снизить риски в сегменте необеспеченной розницы. Речь идет о новых количественных ограничениях, ЦБ вводит их на фоне сильного восстановления рынка в кризис. Инициатива призвана ограничить рост долговой нагрузки граждан. Ипотеки ограничения не коснутся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 1 января 2023 года Центробанк начнет применять макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи кредитов с определенными параметрами. Мера призвана сдержать уровень кредитования на фоне роста необеспеченной банковской розницы. Инициатива обсуждалась еще в 2021 году, тогда ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.

«Данная мера позволит ограничить долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов без увеличения регулятивного капитала под такие продукты. Это будет способствовать сохранению потенциала банков по кредитованию трансформации экономики», — говорится на сайте ЦБ.

В докладе Банка России отмечается, в последние месяцы наметилась тенденция восстановления необеспеченного потребительского кредитования, а заодно и «возвращения рискованных практик».

«Это может, с одной стороны, способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики», — отметили там.

Лимиты вводятся на фоне восстановления рынка в условиях кризиса. В августе банки выдали россиянам кредиты на 1,1 трлн руб., этих уровней показатель достиг впервые с февраля. Весной количество кредитов резко сократилось из-за опасений по поводу платежеспособности россиян в кризис. Клиенты в то же время не торопились брать кредиты по очень высоким ставкам. Теперь 49% займов в общем объеме приходится на кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали их на сумму 539,9 млрд руб. – почти на четверть больше, чем в июле, и это максимум с декабря прошлого года. Не время надевать броши. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,50% годовых Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,50% годовых. Такое решение регулятор... 16 сентября 17:45

В этих условиях ЦБ считает необходимым вернуться к идее более жесткого регулирования. В докладе анонсированы несколько вариантов применения МПЛ.

Кредитов станет меньше

Расчеты регулятора показывают, что под ограничения может попасть до 10% от объема кредитов, который банки предоставляют за квартал (в количественном выражении – примерно в два раза меньше), и 14% займов от микрофинансовых организаций (МФО).

Для банков с универсальной лицензией макропруденциальные лимиты будут распространены на необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт. Лимиты будут устанавливаться отдельно по сроку кредита и показателю долговой нагрузки (ПДН, или отношение расходов заемщика на все кредиты к его ежемесячному доходу).

На кредиты клиентам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Долю ссуд со сроком погашения более пяти лет планируется ограничить на уровне 10%.

В МФО клиентам с ПДН выше 80% смогут выдавать не больше 35% от всего объема потребзаймов и займов с лимитом кредитования.

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«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок», — признает ЦБ.

Как внедрение МПЛ повлияет на рынок

Как утверждается в докладе Банка России, применение лимитов «более равномерно» распределит рискованные кредиты и по итогу «обеспечит рост экономики без избыточных рисков».

«Первоначально МПЛ будут ограничивать поток заемных средств физическим лицам от банков и МФО. Но впоследствии за счет действия МПЛ доля доходов граждан, которые они направляют на обслуживание кредитов, окажется ниже (чем была бы при отсутствии ограничений), что будет способствовать восстановлению спроса», — указывает ЦБ.

Там предупредили, что в дальнейшем новые лимиты по необеспеченным потребкредитам будут использоваться для ограничения «циклического роста долговой нагрузки населения». При этом существующие макропруденциальные надбавки могут вводиться «при необходимости для покрытия остаточного риска».

По ипотеке ЦБ не сможет вводить прямые количественные ограничения, поскольку на это у него сейчас нет полномочий, поэтому пока сдерживание рисков в этом сегменте будет осуществляться за счет надбавок. 19 сентября Банк России объявил, что с 1 декабря повысит коэффициенты риска для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом до 10%.