«У нас есть альтернатива»: Эрдоган обсудит с чиновниками карты «Мир»

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и санкции со стороны США, которые могут за этим последовать, сообщают источники СМИ. На совещании будут также обсуждать соглашения с Россией. Двумя днями ранее два крупных турецких банка прекратили обслуживать карты «Мир».

Отказ двух турецких банков Isbank и Denizbank обслуживать карты российской платежной системы «Мир» будет обсуждаться турецкими властями на высоком уровне. Как сообщает со ссылкой на источники Reuters, президент Турции Тайип Эрдоган проведет 23 сентября совещание с высокопоставленными официальными лицами.

Руководство Турции будет обсуждать общую экономическую ситуацию, волатильность на стамбульской бирже и российско-турецкие соглашения в финансово-экономической сфере.

В разговоре с журналистами турецкий лидер подчеркнул, что запуск российской платежной системы был «самым важным моментом» с картами.

«Это был шаг между Россией и нами. Мы оцениваем с соответствующими коллегами шаги, которые мы сделаем по этому вопросу. Конечно, у нас есть альтернатива, но это отдельная тема», — сказал Эрдоган.

По его словам, проблема заключается в американских санкциях, которые не соответствуют турецкой дружбе и экономическим сношениям с Россией.

«Что мы собираемся делать сейчас и каковы альтернативы? Наши министры ведут переговоры об этих альтернативах. После переговоров в пятницу, когда я соберу в Стамбуле соответствующих коллег, мы примем окончательное решение», — заявил турецкий президент.

20 сентября Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты «Мир». Свое решение они объяснили опасностью попадания под антироссийские санкции со стороны США и Великобритании.

Минфин США ранее заявил, что банки третьих стран, заключающие договоры с Национальной системой платежных карт (НСПК) России, «рискуют поддержать усилия Москвы по обходу санкций». Против НСПК как таковой Вашингтон пока не вводил санкции, однако они введены в отношении главы оператора платежной системы «Мир» Владимира Комлева.

Представители Isbank сообщили агентству Bloomberg, что видели заявление Минфина США и после этого решили приостановить операции с системой «Мир».

Глава НСПК Комлев заявил, что в Турции нет «катастрофического» снижения объема платежей по картам «Мир», однако сократилось количество точек, где принимают российские карты этой системы.

«[Турция] — самая болезненная тема. Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили», — сказал управляющий НСПК.

США надеются, что все большее число банков в мире будет отказываться работать с российской платежной системой «Мир», сообщил 20 сентября представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга.

«Отключение от «Мира» — один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от «Мира», поскольку они не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции», — цитирует его слова Reuters.