В Польше намекнули на причастность США к разрушениям на «Северных потоках»

Пока ни одна из сторон не взяла ответственность за инцидент, который привел к падению давления на газопроводах системы «Северный поток». Власти Германии возмущены разрушением европейской энергетической инфраструктуры, а российский МИД читает между строк заявления европейских политиков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель убежден, что утечки на газопроводах — результат «преднамеренных действий».

Ситуация с разрушениями на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» остается неопределенной: ни одна сторона не берет на себя ответственность за инцидент, однако отдельные политики намекают на возможную причастность США. Так, например, представитель МИД РФ восприняла публикацию в Twitter экс-главы МИД Польши Радислава Скорского как утверждение о теракте.

Сикорский после сообщений о резком падении давления на «СП» и «СП – 2» написал в Twitter «Мелочь, а приятно» и поблагодарил США, сопроводив вторую публикацию фотографией с места аварии на газопроводе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь «пригрозила решительными действиями за саботаж».

«Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда «грозит» Урсула?» — прокомментировала Захарова их публикации.

«Беспрецедентные разрушения»

Утром 27 сентября «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер, — говорится в сообщении. — Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно».

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки.

«Нет сомнений, что это были взрывы», — сказал сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд.

28 сентября глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что взрывы стали причинами утечек газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По ее словам, взрывы могли быть вызваны диверсией.

«Утечка газа на газопроводах «Северный поток — 1» и [«Северный поток — 2»] в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией», — написала Линде.

«Инциденты не случайны»

Данные говорят о том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали преднамеренные действия, сообщил 28 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков» 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», — отметил он.

«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», — также указывается в заявлении Борреля.

«Важно создать альтернативные поставки газа»

27 сентября в Белом доме не стали строить догадок об утечках на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако заявили о готовности оказать поддержку европейским странам в расследовании.

«Я не стану строить догадки относительно причин этого, — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям». «Нет никаких сомнений, это взрывы». Что известно об утечках на «Северных потоках» Шведские сейсмологи уверены, что утечки на газпроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток... 28 сентября 00:41

Она напомнила, что газ по трубопроводам в настоящий момент в Европу не поступал, и отметила, что этот инцидент — очередное доказательство необходимости поиска для Европы новых источников газа.

«Это лишь доказывает важность наших усилий, направленных на совместную работу с тем, чтобы создать альтернативные поставки газа в Европу и поддержать усилия, направленные на сокращение потребления газа, а также ускорение подлинной энергетической независимости за счет перехода к экономике, основанной на чистой энергетике», — добавила она.

Жан-Пьер также уточнила, что переговоры об увеличении поставок газа в Европу продолжаются. «Мне нечего дополнительно сообщить о том, на каком этапе мы находимся, но мы считаем, что попытки диверсифицировать поставки были успешными, и мы продолжим помогать нашим европейским партнерам», — сказала Жан-Пьер.

Возможность диверсии

27 сентября газета Der Spiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщила, что немецкие власти не исключают, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, целью которой было создание неопределенности на европейских газовых рынках.

По ее информации, власти ФРГ обеспокоены тем, что произошедшее может быть целенаправленной атакой на европейскую газовую инфраструктуру и газовые рынки. В настоящее время, как пишет издание, идет проверка концепции безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения.

Как акт саботажа расценил инцидент и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы ясно видим, что это акт саботажа, акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине», — сказал он.

Также Моравецкий назвал Baltic Pipe противоположностью обоим газопроводам «Северный поток» — «тому, что служило военным планам [президента России Владимира] Путина». Он подчеркнул, что Польша долгое время предостерегала Германию и другие страны относительно риска, который несут «СП» и «СП – 2».

«Сегодняшний день вдвойне символичен, потому что, с одной стороны, мы показываем миру, что можно укрепить безопасность за счет сотрудничества, за счет солидарности и повысить энергетический суверенитет нашего континента», — отметил польский премьер.

Улыбка Байдена

Еще 8 февраля, за несколько недель до начала спецоперации ВС РФ на Украине, президент США Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения российских сил на Украину, в Европе «не будет никакого» газопровода «Северный поток – 2».

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец. Обещаю вам, мы сможем это сделать», — сказал он.