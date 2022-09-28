Евросоюз усилит санкции против России. И одновременно смягчит

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового пакета «кусающихся» антироссийских санкций. Она сообщила, что новые ограничения лишат Москву дополнительных доходов в размере 7 млрд евро. Ожидается, что новые меры ЕС обсудят в пятницу. Какие санкции предложила Еврокомиссия – в материале «Газеты.Ru».

«Заставим Кремль заплатить»

Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Видео с их заявлениями опубликованы в соцсетях Еврокомиссии. Боррель: ЕС введет санкции против иностранцев, обходивших ограничительные меры против РФ Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет санкции против иностранцев, принимавших... 28 сентября 18:42

«Мы не приемлем бутафорских референдумов и любой аннексии Украины, мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию … Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России. Наше решимость непоколебима», — приводятся слова главы Еврокомиссии в Twitter организации.

По мнению фон дер Ляйен, предыдущие ограничения «сильно ударили по системе Путина» и «затруднили ему ведение войны». Поэтому страны Евросоюза намерены еще больше «нарастить свои усилия».

По словам фон дер Ляйен, «новые санкции еще больше ударят по экономике России», лишив ее «дополнительных семи миллиардов евро доходов».

«Мы также предлагаем ввести дополнительные запреты на оказание услуг ЕС в России и запретить гражданам Евросоюза заседать в органах управления российских государственных предприятий», — добавила глава Еврокомиссии.

Кроме того, из-за того, что «Россия использует прибыль от продажи ископаемого топлива для финансирования» спецоперации, ЕК подготовила «правовую базу для ограничения цен на нефть».

«Это поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых рынков», — уверена фон дер Ляйен. Bloomberg: глава Еврокомиссии объявит о новом пакете санкций в отношении РФ в среду Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявит о принятии нового пакета санкции в отношении... 28 сентября 16:18

Восьмой пакет

Как сообщает Reuters, восьмой пакет санкций включает в себя новые запреты на импорт российской продукции, а также ограничения на экспорт ключевых технологий, используемых в вооруженных силах РФ. Среди них — авиационная техника, электронные компоненты и специальные химические вещества.

Согласно информации Politico, новый санкционный пакет появился в ответ на «заявления Кремля о частичной мобилизации», референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и «угроз применения ядерного оружия».

Как отмечается в статье, потолок цен на нефть был согласован странами G7. США начали «оказывать давление» на ЕС, чтобы страны блока ввели эти ограничения к 5 декабря, когда вступят в силу европейские санкции, запрещающие морской импорт российской нефти.

Жозеп Боррель сообщил журналистам, что Евросоюз хочет ввести санкции против лиц, в том числе «причастных к организации референдумов», а также против граждан, которые «обходят европейские санкции».

Ожидается, что дипломаты ЕС «подробно обсудят» предложенные Еврокомиссией санкции на встрече в эту пятницу, уточняет Politico. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам ЕС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам Евросоюза, из-за чего... 28 сентября 18:07

Послабления в санкциях

20 сентября агентство Bloomberg сообщило, что руководство ЕС намерено ослабить санкции блока в отношении угля. Группа стран Евросоюза выступила против этой идеи из-за опасений, что это позволит государствам «транспортировать ключевые российские товары, такие как уголь, по всему миру».

Источники агенства, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что среди критиков инициативы — Польша и страны Балтии. Они также призвали Еврокомиссию отложить публикацию проекта новых санкций до тех пор, пока спор не будет решен.

«Еврокомиссия <…> считает, что транспортировка определенных товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, «должна быть разрешена для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что до этого в ЕК заявляли, что санкции ЕС запрещают европейским операторам транспортировать российский уголь и страховать такие грузы.

«ЕС полностью привержен тому, чтобы санкции не оказали ненадлежащего влияния на торговлю критически важными товарами с третьими странами», — приводит агентство слова представителя Еврокомиссии Даниэля Ферри.

Он добавил, что разъяснение относится в том числе к агропродовольственной продукции (включая химикаты, используемые для производства удобрений) и конкретным товарам первой необходимости.